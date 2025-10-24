Vlajkové modely Huawei Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra přicházejí. Těšte se na dárky

Mobilní telefony Huawei se již roky potýkají s tím, že jsou pod americkými sankcemi. Z toho důvodu se v nich například vůbec nevyskytuje klasický obchod s aplikacemi Google Play, kvůli čemuž se netěší takové oblibě. Výrobce se přesto nevzdává a produkuje velmi zajímavé telefony. Vlajková řada Pura je zpravidla zaměřena na fotografické schopnosti a čítá většinou několik různých variant. Letošní řada Pura 80 se nakonec ve dvou verzích podívá i na český trh. Právě dnes vstupují na pulty našich obchodů modely Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra.
Huawei Pura 80 Pro
Model Pura 80 nabízí hliníkovou konstrukci se skleněnou čelní a zadní stranou, kdy se můžete spolehnout na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Velku OLED panel se pyšní 6,8" úhlopříčkou a jemným rozlišením. Huawei v případě modelu Pura 8 Pro nasazuje 1" 50megapixelový hlavní fotoaparát s proměnnou clonou f/1,6–f/4,0 a OIS, teleobjektiv nabídne 48megapixelové rozlišení s clonou f/2,1 a samozřejmě i OIS. Ultraširokoúhlý snímač nabídne 40megapixelové rozlišení.
Baterie kapacitou vyloženě neohromí, v rámci mezinárodní verze, která je dostupná i na českém trhu, je kapacita jen veskrze průměrných 5 170 mAh. Podporováno je však velice rychlé 100W drátové nabíjení a následně i 80W bezdrátové nabíjení.
Nový Huawei Pura 80 Pro se ode dneška začíná prodávat na českém trhu za 29 999 Kč. Pokud si jej pořídíte do 30. listopadu, získáte u vybraných prodejců jako dárek bezdrátová sluchátka Huawei Freeclip a rovněž nabíjecí adaptér o výkonu 100 W.
Huawei Pura 80 Pro
|Rozměry
|163 × 76,1 × 8,3 mm, 219 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 848 × 1 276 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Paměť
|RAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB
|Akumulátor
|5 700 mAh
Huawei Pura 80 Ultra
Huawei k nám letos oficiálně přiváží i regulérní vlajkovou loď, tedy vůbec nejvyšší model řady Pura, který nese označení Pura 80 Ultra. V případě tohoto modelu se můžete těšit na rozhodně nekompromisní fotografickou výbavu. Nejvíce zaujme asi masivní periskopický teleobjektiv o rozměrech 1/1,28 palce připojený ke dvěma objektivům najednou. Huawei se dovnitř kompaktního smartphonu podařilo zasadit poměrně složitý pohyblivý mechanismus, který přepíná mezi dvěma objektivy. Mezi oběma jednotkami můžete získat 3,7x a 9,4x optický zoom s optickou stabilizací obrazu a posunem senzoru. Reálně to znamená, že můžete pořizovat snímky s clonou F/2,4 a ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 83 mm, nebo s clonou F/3,6 a ohniskovou vzdáleností 212 mm. Konkrétně portrétní snímky vypadají na prvotních ukázkách opravdu fantasticky.
Pura 80 Ultra se také pyšní 50Mpx hlavním fotoaparátem s 1palcovým snímačem s variabilní clonou f/1,6–f/4,0 a optickou stabilizací obrazu. Huawei tvrdí, že snímky z hlavního fotoaparátu nabízejí až 15x vyšší dynamický rozsah ve srovnání s Pura 70 Ultra. Pura 80 Ultra je také vybavena 40Mpx ultraširokoúhlým objektivem (13 mm) a 1,5MP multispektrálním barevným senzorem.
Kromě objektivů se výbava shoduje s výše popsaným modelem Pura 80. Počítat tudíž můžete s 6,8" OLED displejem či zvýšenou odolností proti vodě a prachu. Baterie má identickou kapacitu, tedy 5 170 mAh a podporuje 100W drátové nabíjení. Samozřejmostí je i bezdrátové dobíjení energie o maximálním výkonu 80 W.
Vlajková loď Huawei Pura 80 Ultra se zařadí mezi dražší telefony na českém trhu, neboť se nabízí za 41 999 Kč. Opět však můžete při nákupu do 30. listopadu získat sluchátka Huawei Freeclip a 100W nabíječku jako dárek.
Huawei Pura 80 Ultra
|Rozměry
|163 × 76,1 × 8,3 mm, 233,5 g
|Displej
|OLED, 6,8" (2 848 × 1 276 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
|Procesor
|Huawei Kirin 9020,
|Paměť
|RAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB
|Akumulátor
|5 700 mAh
EDIT: na této době je celkem komické, že nám sebrali adaptéry a tak je máme formou dárků k předraženým startovacím cenám.
Telefon umí Google služby ale běží na Androidu 12
A s tím je vše spojené chybějící funkce z moderních Androidu
A nástavba EMUI to nezachrání
A podpora telefonu sw je nejistá neboť Huawei rozpustil Android team a prevelel je na Harmony OS
Což je pochopitelné.
Takže za mě kdo se koupí tento telefon musí spočítat s tím že do budoucna tam v životě harmony OS nikdy nepoběží neboť ten telefon je postaven na jiném jádru.
A dle mého pohledu dát 45 000 je už lepší si koupit zrcadlovku A nějaký telefon
Načíst všechny komentářePřidat názor