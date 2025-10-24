mobilenet.cz na sociálních sítích
Michal Pavlíček
Vlajkové modely Huawei Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra přicházejí. Těšte se na dárky
Fotografie: Huawei
  • Na český trh míří modely Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra
  • Cena startuje na 29 999 Kč
  • Do konce listopadu se můžete těšit na dva praktické dárky

Mobilní telefony Huawei se již roky potýkají s tím, že jsou pod americkými sankcemi. Z toho důvodu se v nich například vůbec nevyskytuje klasický obchod s aplikacemi Google Play, kvůli čemuž se netěší takové oblibě. Výrobce se přesto nevzdává a produkuje velmi zajímavé telefony. Vlajková řada Pura je zpravidla zaměřena na fotografické schopnosti a čítá většinou několik různých variant. Letošní řada Pura 80 se nakonec ve dvou verzích podívá i na český trh. Právě dnes vstupují na pulty našich obchodů modely Pura 80 Pro a Pura 80 Ultra.

Huawei Pura 80 Pro


Model Pura 80 nabízí hliníkovou konstrukci se skleněnou čelní a zadní stranou, kdy se můžete spolehnout na zvýšenou odolnost proti vodě a prachu. Velku OLED panel se pyšní 6,8" úhlopříčkou a jemným rozlišením. Huawei v případě modelu Pura 8 Pro nasazuje 1" 50megapixelový hlavní fotoaparát s proměnnou clonou f/1,6–f/4,0 a OIS, teleobjektiv nabídne 48megapixelové rozlišení s clonou f/2,1 a samozřejmě i OIS. Ultraširokoúhlý snímač nabídne 40megapixelové rozlišení.

Huawei Pura 80 Pro

Baterie kapacitou vyloženě neohromí, v rámci mezinárodní verze, která je dostupná i na českém trhu, je kapacita jen veskrze průměrných 5 170 mAh. Podporováno je však velice rychlé 100W drátové nabíjení a následně i 80W bezdrátové nabíjení.

Nový Huawei Pura 80 Pro se ode dneška začíná prodávat na českém trhu za 29 999 Kč. Pokud si jej pořídíte do 30. listopadu, získáte u vybraných prodejců jako dárek bezdrátová sluchátka Huawei Freeclip a rovněž nabíjecí adaptér o výkonu 100 W.

Huawei Pura 80 ProPřejít do katalogu

Huawei Pura 80 Pro

Rozměry163 × 76,1 × 8,3 mm, 219 g
DisplejOLED, 6,8" (2 848 × 1 276 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
Procesor
PaměťRAM: 12 GB, úložiště: 1 024 GB
Akumulátor5 700 mAh

Huawei Pura 80 Ultra


Huawei k nám letos oficiálně přiváží i regulérní vlajkovou loď, tedy vůbec nejvyšší model řady Pura, který nese označení Pura 80 Ultra. V případě tohoto modelu se můžete těšit na rozhodně nekompromisní fotografickou výbavu. Nejvíce zaujme asi masivní periskopický teleobjektiv o rozměrech 1/1,28 palce připojený ke dvěma objektivům najednou. Huawei se dovnitř kompaktního smartphonu podařilo zasadit poměrně složitý pohyblivý mechanismus, který přepíná mezi dvěma objektivy. Mezi oběma jednotkami můžete získat 3,7x a 9,4x optický zoom s optickou stabilizací obrazu a posunem senzoru. Reálně to znamená, že můžete pořizovat snímky s clonou F/2,4 a ekvivalentní ohniskovou vzdáleností 83 mm, nebo s clonou F/3,6 a ohniskovou vzdáleností 212 mm. Konkrétně portrétní snímky vypadají na prvotních ukázkách opravdu fantasticky.

Huawei Pura 80 Ultra
Huawei Pura 80 Ultra

Pura 80 Ultra se také pyšní 50Mpx hlavním fotoaparátem s 1palcovým snímačem s variabilní clonou f/1,6–f/4,0 a optickou stabilizací obrazu. Huawei tvrdí, že snímky z hlavního fotoaparátu nabízejí až 15x vyšší dynamický rozsah ve srovnání s Pura 70 Ultra. Pura 80 Ultra je také vybavena 40Mpx ultraširokoúhlým objektivem (13 mm) a 1,5MP multispektrálním barevným senzorem.

Kromě objektivů se výbava shoduje s výše popsaným modelem Pura 80. Počítat tudíž můžete s 6,8" OLED displejem či zvýšenou odolností proti vodě a prachu. Baterie má identickou kapacitu, tedy 5 170 mAh a podporuje 100W drátové nabíjení. Samozřejmostí je i bezdrátové dobíjení energie o maximálním výkonu 80 W.

Vlajková loď Huawei Pura 80 Ultra se zařadí mezi dražší telefony na českém trhu, neboť se nabízí za 41 999 Kč. Opět však můžete při nákupu do 30. listopadu získat sluchátka Huawei Freeclip a 100W nabíječku jako dárek.

Huawei Pura 80 UltraPřejít do katalogu

Huawei Pura 80 Ultra

Rozměry163 × 76,1 × 8,3 mm, 233,5 g
DisplejOLED, 6,8" (2 848 × 1 276 px)
Fotoaparát50 Mpx, video: 3 840 × 2 160 px, 60 FPS
ProcesorHuawei Kirin 9020,
PaměťRAM: 16 GB, úložiště: 1 000 GB
Akumulátor5 700 mAh
Diskuze ke článku
Lukáš QproTest
Lukáš QproTest
Naposledy upraveno: 10:11
Nejsou ty ceny vysoké? Zařízení zajímavé, zajímali by mě prodeje u nás, vzhledem k absenci Google služeb.

EDIT: na této době je celkem komické, že nám sebrali adaptéry a tak je máme formou dárků k předraženým startovacím cenám.
Tomáš Vrábel
Tomáš Vrábel
zasa emui ? kde je ten harmonyOS ktorý je už davno pripraveny :D
Frank McIntosh
Frank McIntosh
tak zase klamou názvem, Pure android tam určitě není 😁
Joe Milionare
Joe Milionare
Ač mám Huawei rád proč autor článku neřekl základní fakt
Telefon umí Google služby ale běží na Androidu 12
A s tím je vše spojené chybějící funkce z moderních Androidu
A nástavba EMUI to nezachrání
A podpora telefonu sw je nejistá neboť Huawei rozpustil Android team a prevelel je na Harmony OS
Což je pochopitelné.
Takže za mě kdo se koupí tento telefon musí spočítat s tím že do budoucna tam v životě harmony OS nikdy nepoběží neboť ten telefon je postaven na jiném jádru.
A dle mého pohledu dát 45 000 je už lepší si koupit zrcadlovku A nějaký telefon
Odpovědět

