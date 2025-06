Prémiová řada Huawei Pura 80 míří na další trhy. Vše se dozvíme 10. července

Fotografie: Huawei

Huawei začátkem června představil svou klíčovou řadu telefonů nazvanou Pura 80. Ta hned od počátku čítá čtveřici modelů, které se primárně zaměřují na vzhled, výkon a fotografické schopnosti. Ty gradují napříč řadou a vrcholí u modelu Pura 80 Ultra. Ten se totiž chlubí kupříkladu velký periskopový objektiv se dvěma ohnisky, díky čemuž lze přibližovat 3,7× a 9,4× bez ztráty kvality, což je velice působivé. Pura 80 Ultra se také pyšní 50megapixelovým hlavním fotoaparátem s 1palcovým snímačem s variabilní clonou f/1,6–f/4,0 a optickou stabilizací obrazu.

Huawei tvrdí, že snímky z hlavního fotoaparátu nabízejí až 15x vyšší dynamický rozsah ve srovnání s předchůdcem v podobě modelu Pura 70 Ultra. Pura 80 Ultra je také vybavena 40megapixelovým ultraširokoúhlým objektivem (13 mm) a 1,5MP multispektrálním barevným senzorem.

Kromě nejvybavenějšího modelu Pura 80 Ultra Huawei představil ještě kousky Pura 80 Pro+, Pura 80 Pro a nakonec i základní Pura 80. Společnými silami se pak dokáží cenově rozprostřít odhadem od zhruba 20 tisíc do 40 tisíc korun. V tuto chvíli však není zcela jasné, zda se globálně dočkáme všech čtyřech kousků. Prozatím totiž byly představeny pouze pro čínský trh.

To se však 10. července 2025 změní, jak ostatně Huawei již oficiálně informuje. V Dubaji proběhne další premiéra řady Pura 80, což by mělo znamenat oznámení globální dostupnosti. S největší pravděpodobností je potvrzen model Ultra, na který globální facebooková stránka Huawei již aktivně láká a bylo by poněkud zvláštní, kdyby se nejvybavenější model výrobce nepodíval na další klíčové trhy.

V případě českého trhu jsou šance na dostupnost nové řady Pura 80 poměrně slušné. Vycházet lze ze zkušeností z let minulých, kdy se řady Pura 60 a Pura 70 u nás oficiálně objevily.