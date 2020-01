EU dává 5G infrastruktuře od Huawei zelenou. Dodavatele si mohou státy vybrat samy

Zdá se, že Spojené království Velké Británie není jediným státem, který odmítá přijmout názor USA, podle něhož je využívání infrastruktury Huawei vysoce nebezpečné. Evropská komise vydala pokyny, podle nichž si mohou státy EU samy vybrat, s jakými dodavateli 5G infrastruktury chtějí spolupracovat a jestli mezi ně zařadí i Huawei. EU od států konkrétně požaduje, aby samy zhodnotily potenciální riziko, spoléhaly se raději na několik dodavatelů infrastruktury (nejen na jednoho) a nedovolily dodavatelům, u kterých jsou na pochybách, mít přístup ke kriticky důležitým či jinak citlivým částem jejich infrastruktury.

The toolbox lays out a range of security measures for #5G, such as:

☑️ Risk assessment of suppliers

☑️ Multi-vendor strategy

☑️ Stronger security requirements for network operators

More details → https://t.co/HprMfto1NL pic.twitter.com/ZUmzJgi7cD