Už žádné vyplňování formuláře po nehodě na koleni. Je tu aplikace Bouračka

Konec hledání tužky a papíru po dopravní nehodě. Česká kancelář pojistitelů (ČKP) oznámila spuštění webové aplikace Bouračka, která umožňuje sepsání záznamu o nehodě přímo z mobilního telefonu. Aplikace cílí na běžné nehody bez zranění do výše škody 200 tisíc korun, kterých ročně vzniká zhruba 170 tisíc.

„Každý, kdo někdy po nehodě vyplňoval obvyklý euroformulář, dobře ví, jak dlouho to trvá. V dnešní digitální době navíc u sebe většina lidí formulář ani tužku nemá, telefon naopak vždycky. Naším cílem je řidičům nepříjemnou situaci co nejvíce zjednodušit a urychlit a zároveň usnadnit vyřízení pojistné události,“ popisuje Jan Matoušek, výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů, a dodává: „Ročně by mohl nový nástroj potenciálně pomoci u 170 tisíc nehod. Počítáme ale s postupným náběhem využívání webové aplikace.“

Aplikace, dostupná zdarma na webu www.bouracka.cz, je moderní alternativou k papírovému euroformuláři. Uživatelé se mohou spolehnout na intuitivní rozhraní, které je krok za krokem provede celým procesem. K dispozici je skenování dokladů, nahrání fotografií poškození i interaktivní mapa s GPS lokalizací a časem nehody. Vyplněný záznam lze podepsat přes SMS a okamžitě odeslat do systému ČKP i pojišťoven.

„Dopravní nehoda je psychickou zátěží. Navíc je to nečekaná, často chaotická situace, ve které lidé potřebují jasné a srozumitelné řešení. Nová online webová aplikace Bouračka představuje důležitý krok k tomu, aby řidiči mohli jednoduše, bezpečně a přehledně zaznamenat potřebné údaje přímo na místě nehody – bez nutnosti hledat papírové formuláře,“ uvádí k představení online webové aplikace ministr dopravy Martin Kupka. „Oceňuji, že Česká kancelář pojistitelů přichází s moderním nástrojem, který může lidem zjednodušit život v každodenních situacích a zároveň ulevit státu – v tomto případě Policii ČR.“

Oceňuje ji i dopravní policie, podle níž nástroj pomůže zrychlit řešení běžných nehod, a tím zvýšit bezpečnost provozu. „Očekáváme významný vliv také v předcházení sekundárním dopravním nehodám, které vznikají právě při vyřizování administrativy po nehodě přímo na komunikaci,“ doplňuje Jan Matoušek. To potvrzuje i dopravní policie. „Každé zefektivnění práce na místě dopravní nehody vítáme. Díky webové aplikaci mohou účastníci rychle zaznamenat potřebné údaje, a my se tak můžeme soustředit na vážnější případy. V konečném důsledku tím přispějeme i k vyšší bezpečnosti silničního provozu,“ říká plk. Michal Hodboď z dopravní služby Policie ČR.

V době, kdy počet drobných nehod stoupá, může digitální nástroj ušetřit nejen čas, ale i nervy všech zúčastněných. „Aplikaci jsme vyvinuli tak, aby byla maximálně jednoduchá a srozumitelná. Uživatel je veden krok za krokem, takže i ve stresové situaci přesně ví, co má dělat. Nechybí automatické načítání údajů z registrů, rozpoznání SPZ ani možnost skenování dokladů – to vše výrazně urychluje proces a omezuje chyby. Oproti papírové verzi přináší digitální řešení větší rychlost, přesnost a klid. Je skvělé být u toho, když technologie reálně zlepšuje lidem život,“ popisuje Pavel Riegger, CEO společnosti Trask, která stojí za vývojem aplikace Bouračka.