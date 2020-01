Nové smartphony Huawei budou spoléhat na mapové podklady TomTom

I přes zákaz spolupráce s americkými společnostmi se Huawei podařilo vyexpedovat v roce 2019 rekordních 240 milionů smartphonů. Po několika měsících čekání je však vysoce pravděpodobné, že americká vláda nehodlá přehodnotit své stanovisko a umožnit Huawei navázat na předchozí spolupráci s Googlem. Čínský výrobce tak aktivně podniká kroky k tomu, aby se od Googlu, respektive amerických dodavatelů, osamostatnil. Vlajkový model Huawei Mate 30 Pro tak již například nevyužívá součástky amerických dodavatelů a nyní došlo také na mapové podklady.

TomTom closes deal with Huawei for use of maps and services: spokesman https://t.co/n1aRpB5HhJ pic.twitter.com/mDrhmdJsbm

V reakci na kauzu Huawei, kvůli níž nemůže čínský výrobce využívat GMS (Google služby) u nejnovějších smartphonů (například Huawei Mate 30 Pro nebo ohebného Huawei Mate X), uzavřel spolupráci se společností TomTom. Podle informací agentury Reuters představuje tato nizozemská společnost alternativu k dříve využívaným Google Mapám. TomTom má přitom bohaté zkušenosti sahající do doby PDA (malých kapesních počítačů). S mapovými podklady TomTom se můžeme setkat také u desítek automobilů různých výrobců.

We're loving this talk by Gregory from @TomTom! Super interesting to hear about their partnership with Huawei. #HMS #HuaweiDeveloper pic.twitter.com/IcGdKVbyk7