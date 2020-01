Chystaný Huawei Mate Xs má být odolnější a levnější než Mate X

Huawei v současnosti pracuje na novém ohebném modelu s označením Huawei Mate Xs, jehož oznámení má údajně připadnout na březen letošního roku. Jak napovídá samotný název, nebude se jednat tak úplně o zcela nový ohebný smartphone, jako spíše o upravenou verzi původního Huawei Mate X. Uvnitř tak najdeme Kirin 990 s podporou 5G sítí a dnes se dle informací mydrivers.com dozvídáme, že by měl být Xs také levnější.

Huawei Mate Xs launching in March with improvements to the display #HuaweiMateXs #MateXs #Huawei https://t.co/hShektuzE6 pic.twitter.com/yV18CfoxTd