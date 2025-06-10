mobilenet.cz na sociálních sítích
Éra Tima Cooka se chýlí ke konci. Bude ale Ternus dalším Jobsem?

Marek Vacovský
Éra Tima Cooka se chýlí ke konci. Bude ale Ternus dalším Jobsem?
Fotografie: Apple
  • Podle informací Marka Gurmana se Apple připravuje na odchod Tima Cooka z čela společnosti
  • Favoritem na post nového CEO Applu má být John Ternus, viceprezident pro vývoj hardwaru

Po více než dekádě může Apple čekat zásadní změna ve vedení. Podle renomovaného novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg se totiž současný šéf Tim Cook chystá v blízké budoucnosti ukončit své působení v čele firmy. A jeho nástupce je prý už prakticky jistý – John Ternus, současný senior viceprezident pro vývoj hardwaru.


Jak doplňuje phonearena.com, Ternus se do centra pozornosti dostal letos, když uvedl nový iPhone Air, což byl právě podle Gurmana krok, který nebyl náhodný. Apple tím měl vyslat jasný signál – Ternus má být novou tváří firmy.

Na rozdíl od Cooka, který se vypracoval přes oblast provozu a logistiky, má Ternus hluboké technické zázemí a dokáže o produktech mluvit s opravdovou vášní, jak můžete vidět i níže.

Zkušený manažer každopádně působí v Applu více než 20 let a podílel se na vývoji klíčových produktů od MacBooku po iPhone. Jeho věk je navíc podobný tomu, v jakém Tim Cook přebíral funkci po Stevu Jobsovi. A Apple mu v posledních letech dává stále více prostoru – od rozhovorů po prezentace a návštěvy obchodů při uvedení nových produktů, takže to vše dává smysl...

Šéfové Applu v průběhu let

Období CEO
1977–1981 Michael Scott
1981–1983 Mike Markkula
1983–1993 John Sculley
1993–1996 Michael Spindler
1996–1997 Gil Amelio
1997–2011 Steve Jobs
2011–dosud Tim Cook
? John Ternus (pravděpodobný nástupce)

I když Apple oficiálně žádné plány na výměnu vedení neoznámil, zákulisní zprávy se shodují – éra Tima Cooka se blíží ke konci a John Ternus je přirozený kandidát na převzetí ředitelského křesla. A jaký je váš názor? Je potřeba výměna na postu jednoho z nejvlivnějších mužů světa? Dejte nám vědět do komentářů.

Diskuze ke článku
Lukas Klima
Lukas Klima
Chce to někoho progresivnějšího, Cook se tváří jako by mu ulítly včely, všude duhy, sluníčka a další kraviny. Do jisté míry mi přípomíná Bidena. Ne, že by měla změna vedení velký vliv, ale jako hlava technologické firmy se duhový stařec už moc nehodí. Kdyby neodešel, hezky by tam pasoval třeba Johny Ive.
Odpovědět
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Změnu potřebují jako sůl.
Takže 2026 by mohl být rok změn.
Odpovědět

