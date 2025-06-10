Éra Tima Cooka se chýlí ke konci. Bude ale Ternus dalším Jobsem?

Po více než dekádě může Apple čekat zásadní změna ve vedení. Podle renomovaného novináře Marka Gurmana z agentury Bloomberg se totiž současný šéf Tim Cook chystá v blízké budoucnosti ukončit své působení v čele firmy. A jeho nástupce je prý už prakticky jistý – John Ternus, současný senior viceprezident pro vývoj hardwaru.
Jak doplňuje phonearena.com, Ternus se do centra pozornosti dostal letos, když uvedl nový iPhone Air, což byl právě podle Gurmana krok, který nebyl náhodný. Apple tím měl vyslat jasný signál – Ternus má být novou tváří firmy.
Na rozdíl od Cooka, který se vypracoval přes oblast provozu a logistiky, má Ternus hluboké technické zázemí a dokáže o produktech mluvit s opravdovou vášní, jak můžete vidět i níže.
Zkušený manažer každopádně působí v Applu více než 20 let a podílel se na vývoji klíčových produktů od MacBooku po iPhone. Jeho věk je navíc podobný tomu, v jakém Tim Cook přebíral funkci po Stevu Jobsovi. A Apple mu v posledních letech dává stále více prostoru – od rozhovorů po prezentace a návštěvy obchodů při uvedení nových produktů, takže to vše dává smysl...
Šéfové Applu v průběhu let
|Období
|CEO
|1977–1981
|Michael Scott
|1981–1983
|Mike Markkula
|1983–1993
|John Sculley
|1993–1996
|Michael Spindler
|1996–1997
|Gil Amelio
|1997–2011
|Steve Jobs
|2011–dosud
|Tim Cook
|?
|John Ternus (pravděpodobný nástupce)
I když Apple oficiálně žádné plány na výměnu vedení neoznámil, zákulisní zprávy se shodují – éra Tima Cooka se blíží ke konci a John Ternus je přirozený kandidát na převzetí ředitelského křesla. A jaký je váš názor? Je potřeba výměna na postu jednoho z nejvlivnějších mužů světa? Dejte nám vědět do komentářů.
Takže 2026 by mohl být rok změn.
