Chcete iPhone 17 Pro za polovinu? Teď je nejlepší čas na upgrade

iPhone 17 Pro téměř za polovinu
iPhone 17 Pro začíná na ceně 32 990 Kč a u Mobil Pohotovosti k němu dostanete zdarma 3letou záruku. Pokud si ale telefon pronajmete skrze službu Cashtec Upgrade, vyjde vás za dva roky používání jen na 17 976 Kč. Do neděle totiž platí akční cena pronájmu, kdy iPhone 17 Pro můžete ulovit jen za 749 Kč měsíčně.
A pokud přihodíte měsíčně padesátikorunu, můžete mít iPhone 17 Pro Max – ten vychází jen na 799 Kč měsíčně.
Měsíční ceny pronájmu:
- iPhone 17 Pro za 749 Kč
- iPhone 17 Pro Max za 799 Kč
Náhradní iPhone zdarma
Ačkoli koupě telefonu je pro mnohé jistou volnou, pronájem má hned několik zásadních výhod. V ceně jsou zahrnuty záruční opravy a po dobu případného servisu vám Mobil Pohotovost zapůjčí náhradní iPhone zdarma. Proces zřízení pronájmu zabere jen pár minut a je kompletně online. A na konci pronájmu si jednoduše vezmete nový model a starý vrátíte, přičemž s běžným opotřebením se počítá, a nemusíte se starat o jeho prodej.