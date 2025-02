ASUS ZenBook Duo kombinuje dva displeje v jednom zařízení, díky čemuž se prezentuje jako ideální společník na cesty. V této recenzi se zaměřím na jeho praktické využití během pobytu v zahraničí a zodpovím otázku, zda je vyšší pořizovací cena oprávněná.

ASUS kromě notebooků klasické konstrukce čas od času přichází i s něčím novým, neotřelým a zajímavým. ZenBook Duo je toho skvělým příkladem, ačkoliv se nejedná o vyloženě žhavou novinku, ale pouze o vylepšenou loňskou verzi. Jak jsem ZenBook Duo ocenil při cestování a používání mimo pohodlí kanceláře?

ASUS ZenBook Duo nabídne maximální produktivitu a dva displeje (RECENZE) Technické parametry ASUS Zenbook Duo (UX8406) Kompletní specifikace Konstrukce 313 × 217 × 14,6 mm , 1 650 g , konstrukce: konvertibilní, odolnost: MIL-810H Displej OLED, 14" (2 880 × 1 800 px) Chipset Intel Core Ultra 9 285H , CPU: 16×5,4 GHz , GPU: Intel Arc 140V Paměť RAM: 32 GB , disk: 2 048 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 3× USB 3.0, 0× USB 2.0, video: HDMI, další: Thunderbolt Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 75 Wh , udávaná výdrž: ? hodin Dostupnost únor 2025, 82 990 Kč

Obsah balení: nevídaně bohatý

V krabici, která je velmi pěkně (a také ekologicky) zpracovaná, najdeme kromě ZenBooku rovněž miniaturní adaptér, dvoumetrový kabel USB-C/USB-C a praktické pouzdro. Výsadou tohoto modelu je rovněž přítomnost chytrého pera, včetně náhradních hrotů.

Líbilo se nám bohaté příslušenství

Konstrukční zpracování: klasický notebook, nebo konvertibl?

ASUS má poměrně bohaté zkušenosti s různými „transformery“, testovaný ZenBook Duo je však skutečně obtížné na první i druhý pohled rozeznat od klasického notebooku. Ve své podstatě se jedná o klasický notebook, pouze s tím rozdílem, že spodní část tvoří displej namísto klávesnice. Ta však nechybí, neboť ji lze pomocí integrovaných magnetů jednoduše „nacvaknout“ na spodní část obrazovky.

Na první pohled jednoduchá konstrukce je ve své podstatě geniální a k pomyslné dokonalosti ji dotahuje výklopný stojánek na zadní straně. Ten je skutečně „poctivý“, z kovu a působí velmi odolně i z dlouhodobého hlediska. Ještě důležitější je však zmínit, že lze pomocí stojánku nahradit klasický podstavec/stojánek pod notebook, takže horní displej se ocitne rázem na úrovni očí, což výrazně přispívá k ergonomii práce, spodní displej je pak na pozici obrazovky běžných notebooků. Klávesnici si pak lze postavit před tento setup a máte pracovní stanici, která umožňuje naprosto jinou úroveň workflow ve srovnání s běžným notebookem.

Stojánek však umožňuje i jiný způsob použití, a to postavit ZenBook Duo odolný dle MIL-STD 810H tak, aby připomínal otevřenou knihu. V takovém případě je nutné dbát na stabilitu o něco více, rozhodně se však nemusíte obávat, že by se notebook jakkoliv houpal či nakláněl, pochopitelně za předpokladu, že je k dispozici pevný podklad.

Praktické dojmy z používání

Těžit z výhod konstrukce pochopitelně můžete nejen na cestách, ale také doma. Ovšem doma zpravidla není problém mít po ruce i externí monitor, zatímco mimo domov je situace komplikovanější. V rámci pracovní cesty do USA, kam jsem si s sebou bral pouze nutnou elektroniku, jsem tak ocenil (vzhledem k dvojici displejů) velmi rozumnou hmotnost 1,65 kg, kdy samotná klávesnice váží 300 g, zbytek je tělo ZenBooku. Počítač jsem tak jednoduše vložil do batohu a nosil ho s sebou, kamkoliv bylo třeba. Velmi zajímavé může být toto řešení pro všechny, kteří rádi pracují v kavárnách, knihovnách apod. Během chvíle jsem tak mohl vybalit ZenBook a v případě, že jsem měl k dispozici dostatek místa, jsem zařízení používal v režimu dvou obrazovek (nad sebou) v kombinaci s myší. Když ne, zůstal jsem u formátu klasického notebooku.

Režim „knihy“ neboli „desktopu“, jak jej nazývá přímo výrobce, je pak vhodný spíše pro použití v situacích, kde máte skutečně dostatek prostoru, neboť potřebujete na šířku více místa než při používání dvou obrazovek nad sebou. Tento styl používání jsem několikrát vyzkoušel na hotelovém pokoji, kde jsem měl k dispozici relativně velký stůl, rozmístění dvou obrazovek nad sebou mi však stále přijde praktičtější.

Možnost používat dvě obrazovky nad sebou lze pak označit za skutečný gamechanger, který vám neposkytne ani externí (přenosný) monitor, neboť jej pravděpodobně jen tak nepostavíte do stejné pozice jako dvojici displejů ZenBookz Duo. Důležitou roli v tomto ohledu hrají i rámečky kolem displejů. Samotná klávesnice je, navzdory tomu, že ji lze oddělit, velmi povedená, příjemně se na ní píše, nechybí jí regulovatelné podsvícení a nabídne i velký a komfortní touchpad.

Líbilo se nám konstrukce a povedený design

rozumná hmotnost (vzhledem k dvojici displejů)

pohodlná klávesnice i touchpad

vojenská odolnost MIL-STD 810H

Displej: dvojitá nálož

Hlavní přednost tohoto zařízení úzce souvisí s dvojicí 14" OLED panelů, které umožňují mít v jednu chvíli mnohem více otevřených oken (v rozumné velikosti), a pracovat tak výrazně efektivněji. Pracovní plocha se tak může rozšířit až na 19,8". Samozřejmě vám nic nebrání v tom využít jednu obrazovku například pro sledování filmu, zatímco na druhé můžete brouzdat internetem, editovat soubor apod. Rozhodně se přitom nemusíte obávat, že by byly displeje kvůli konstrukci jakkoliv horší oproti obrazovkám v běžných noteboocích.

ASUS v tomto případě vsadil na velmi jemné rozlišení 2 880 × 1 800 pixelů, poměr stran 16:10 a 120Hz obnovovací frekvenci. Použité zobrazovací panely jsou rovněž Pantone Validated, maximální jas činí až 500 nitů při zobrazení HDR obsahu a mají 91% poměr obrazovky k tělu, což značí, že mají i tenké rámečky.

Vzhledem k obsahu balení pochopitelně můžete k ovládání kromě klávesnice s touchpadem používat také pero nebo prst. Dotykové ovládání jsem osobně nevyužíval, reakce na dotyk prstu či pera jsou však pohotové a ovládání dotykem příjemné. Tento způsob ovládání (dotykem či perem) pak považuji za praktický především při používání v režimu sdílení, kdy se pant ZenBooku rozevře do úhlu 180 stupňů, každá ze stran se tak nachází před zraky toho, kdo sedí u stolu v rámci prezentace na obchodní schůzce apod.

V rámečku nad horním „displejem“ pak najdeme rovněž senzory pro rozpoznávání obličeje, které funguje rychle a spolehlivě i ve tmě, respektive ve zhoršených světelných podmínkách. Na závěr dodám, že dvojice panelů je lesklá, avšak vzhledem k relativně vysokému jasu jsou dobře použitelné nejen v ideálních světelných podmínkách. V nastavení obrazovek můžeme najít možnost potlačit blikání při snížení jasu či několik funkcí pro omezení modrého světla.

Líbilo se nám tenké rámečky a kvalitní obraz

rychlé rozpoznávání obličeje

120Hz obnovovací frekvence

Zvuk: kvalitní a hlasitý

Potěší také velmi kvalitní zvukový projev, který jsem otestoval poslechem hudby i při sledování filmů. Zvuk dokáže být pořádně hutný, nechybí mu výrazné basy a není problém ozvučit ani větší místnost.

Líbilo se nám bezproblémová kvalita i hlasitost

Výkon hardwaru: nadupaný Intel Core

O výkon se stará Intel Core Ultra 9 285H s 16 jádry a maximální frekvencí až 5,4 GHz. TDP činí až 35 W, velikost RAM 32 GB (LPDDR5X) a úložiště má až 2 TB (M.2 NVMe PCIe 4.0). Vzhledem k zaměření tohoto zařízení je tak výkon naprosto dostačující, stejně jako chlazení, a to minimálně v rámci běžné kancelářské práce skládající se z prohlížení desítek záložek v internetovém prohlížeči Chrome, dvojice otevřených souborů ve Wordu a „menších“ aplikací, jako jsou například poznámky. Při tomto způsobu používání jsem si obvykle vystačil s režimem „Šeptání“, kdy se aktivní chlazení aktivuje pouze málokdy, respektive je takřka neslyšitelné. Ani při náročnějších úkonech (například v rámci syntetických testů) však nebyl ZenBook nadměrně hlučný, aktivní chlazení je rozhodně slyšitelné, ale nejedná se o nic výrazného. Výrobce se také soustředil na vyřešení chlazení takovým způsobem, aby bylo možné jej do zařízení vměstnat a zároveň bylo co nejefektivnější, což se mu podle mého názoru docela dobře povedlo.

Líbilo se nám dostatek výkonu

štědré úložiště i RAM

efektivní chlazení

Výdrž baterie: 6 až 8 hodin s přehledem

V zařízení se nachází 75Wh Li-ion baterie, která v rámci kancelářské práce dokáže zajistit zhruba 6 až 8hodinový provoz na plné nabití. Vycházím přitom z poznatků během používání na pracovní cestě. Nabíjení dodávaným velmi kompaktním adaptérem zabere přibližně hodinu.

Líbilo se nám slušná výdrž

rychlost nabíjení

skladný napájecí adaptér

Konektivita: bezproblémová

Můžete se těšit na USB-A ve verzi 3.2 Gen 1, dvojici USB-C s podporou Power Delivery i Thunderbolt 4, jedno HDMI 2.1 či 3,5mm jack. Co by mohlo scházet k naprosté spokojenosti, to je čtečka paměťových karet, i když je její absence vcelku pochopitelná. Z bezdrátových možností připojení se lze spolehnout na Bluetooth 5.4 a nejmodernější Wi-Fi 7.

Líbilo se nám rychlá USB 4.0

Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7

plnohodnotné HDMI 2.1

Software: Windows 11 Pro na palubě

Vzhledem k pořizovací ceně se výrobce rozhodl nasadit rovnou systém Windows 11 Pro, který zajišťuje spolu s použitým hardwarem hladký chod i rychlé reakce. Jedinou výjimku může představovat časté otáčení obrazovek. Během přetáčení je totiž možné někdy pozorovat trochu pomalejší reakce, což je však vzhledem k potřebě přemístit okna docela pochopitelné. Neschází ani utilitka MyASUS, kde si můžete korigovat nastavení výkonu systému (respektive chlazení), výdrže na baterii a další. Samozřejmostí je také již zmíněný Copilot+, pro který je zde dedikované tlačítko a umožní vám využívat integrovanou AI v plném rozsahu, který nabízí Windows.

Líbilo se nám oblíbený Windows 11 (Pro) a AI

Zhodnocení

ZenBook Duo nabízí unikátní výhodu v podobě dvojice kvalitních 14" OLED displejů ukrytých v těle „normálního“ notebooku. Právě díky této konstrukci je zařízení ideálním pracovním strojem pro náročné uživatele, kteří hodně cestují, čemuž odpovídá i vyšší pořizovací cena. Na rozdíl od používání externího přenosného monitoru je tento způsob cestování mnohem komfortnější, stejně jako výsledný zážitek z používání. Počítači nechybí ani dostatek výkonu, štědré úložiště, bohatá konektorová výbava, pohodlná klávesnice či odolnost MIL-STD 810H. Nevýhodou může být vyšší pořizovací cena a někoho by mohl zamrzet i chybějící slot pro paměťové karty, jinak se však jedná o skvělé zařízení, jehož pořízení mohu rozhodně doporučit.

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz