Pokud hledáte kompaktní a velmi lehký notebook s integrovanou funkcí Copilot+, prémiovým šasi a dlouhou výdrží, mohl by vás zaujmout ASUS ZenBook A14. Právě ten jsem měl možnost několik týdnů testovat.

ZenBook A14 (UX3407RA) je podle ASUSu aktuálně nejlehčím notebookem na světě s integrovanou funkcí Copilot+. Mě však okouzlil i mnoha dalšími vlastnostmi. Jak se mi osvědčil, jaké jsou jeho silné stránky a v čem by se naopak mohl zlepšit?

Technické parametry ASUS Zenbook A14 (UX3407RA) Kompletní specifikace Konstrukce 31,1 × 21,4 × 1,4 mm , 980 g , konstrukce: konvertibilní, odolnost: ano Displej OLED, 14" (1 920 × 1 200 px) Chipset Snapdragon X Elite X1E , CPU: 12×4,3 GHz Paměť RAM: 32 GB , disk: 1 024 GB ( SSD ), paměťové karty: ne Konektory 3× USB 3.0, ?× USB 2.0, video: HDMI, další: ne Datové funkce modem: ne , Wi-Fi: Wi-Fi 7, Bluetooth: 5.4, NFC: ne Operační systém Windows 11 Akumulátor 70 Wh , udávaná výdrž: 32 hodin Dostupnost , 24 999 Kč

Obsah balení: s pouzdrem i adaptérem

Uvnitř environmentálního a velmi důkladně promyšleného balení najdeme pečlivě schovaný ZenBook, ale také praktický miniaturní adaptér s USB-C/USB-C kabelem a pouzdro. Obsah balení je tak na dnešní poměry nadprůměrný.

Líbilo se nám praktický adaptér a pouzdro

Konstrukční zpracování: lehká váha a oblíbené Ceraluminum

Hned na úvod se bez okolků přiznám, že z testování nového ZenBooku A14 jsem byl skutečně nadšený, a to již jen z jednoho prostého důvodu – až neuvěřitelně nízké hmotnosti. Ta se drží na úrovni 0,98 kg, což se na první pohled nemusí zdát jako až tak šokující, ovšem v praxi je to alespoň pro mě osobně velká přednost, neboť je s sebou ZenBook mnohem pohodlnější přenášet. Také v ruce působí až neuvěřitelně lehce, což je zřejmě důsledkem velmi dobře rozložené hmotnosti.

Opěvovaná nízká hmotnost se pak naštěstí nepojí s u takto lehkých notebooků mnohdy trochu laciným dojmem, ba naopak. Výrobce i u tohoto modelu vsadil na materiál zvaný „Ceraluminium“ neboli hliníko-keramický povrch. Výhodou materiálu je vysoká odolnost, respektive tvrdost, což znamená, že by se ZenBook neměl jen tak poškrábat i v případě, že jej nebudete nosit v pouzdře apod. Testovaná šedá varianta Iceland Gray navíc vypadá velmi hezky – decentně, ale nikoliv nudně. Tento odstín je praktický, a i díky použitému materiálu jsem tak po celou dobu používání nemusel řešit nevzhledné šmouhy na víku apod.

Tím však pozitiva nekončí, neboť notebook má také velmi povedenou klávesnici (samozřejmě podsvícenou s možností regulace), jejíž klávesy mají ideální rozestupy i zdvih. Jelikož psaním strávím většinu času, mohu garantovat, že klávesnice je velmi pohodlná i při delší práci, stejně tak vás nezklame touchpad. Ten nabídne skutečně štědrou pracovní plochu, má příjemný povrch, po kterém prsty kloužou jedna radost, a zároveň jsou samozřejmě k dispozici různá gesta. Na závěr zmíním, že neschází ani vojenská odolnost MIL-STD 810H, což znamená, že ZenBook bez problémů zvládne vyšší vlhkost v ovzduší, vibrace a další nepříjemnosti.

Líbilo se nám extrémně lehký

skvělá klávesnice i touchpad

prémiové a praktické materiály

vojenská odolnost MIL-STD 810H

Displej: povedený OLED

Výrobce vsadil na 14" dotykový OLED displej s rozlišením 1 920 × 1 200 pixelů a poměrem stran 16:10. Obrazovka disponuje různými certifikacemi pro ochranu očí a také má odezvu 0,2 ms, avšak obnovovací frekvence činí „pouze“ 60 Hz. To je trochu škoda i vzhledem k tomu, že ASUS 120Hz panely do ZenBooků nasazuje. Pokud jste však zvyklí pracovat na počítači s 60 Hz, rozhodně si nebudete na nic stěžovat. Osobně jsem, takže mi 60Hz obnovovací frekvence nijak nekazila zážitek z používání.

Výrobce udává maximální jas 400 nitů a byl dostatečný pro používání nejen uvnitř, ale také venku (na terase v kavárně apod.). Velmi se mi také líbily tenké rámečky kolem obrazovky a schopnost rozpoznávat obličej skrze IR kamerku v horním rámečku. Výrobce se ostatně chlubí poměrem stran obrazové plochy k víku 90 %, což je velmi pěkná hodnota. Stejně tak nemám co vytknout k maximálnímu úhlu rozevření víka, který umožňuje pohodlnou práci i s notebookem na kolenou.

Líbilo se nám tenké rámečky a kvalitní obraz

rychlé rozpoznávání obličeje

Nelíbilo se nám „pouze“ 60Hz obnovovací frekvence

Zvuk: bez výtek

Zvukový přednes zajištují dva superlineární reproduktory, které sice nevykouzlí tak prostorový efekt jako například modely s šesticí reproduktorů, ale umí hrát velmi hlasitě i kvalitně. Alternativou je pak poslech skrze drátová sluchátka, případně bezdrátová, ideálně s podporou kodeků od Qualcommu pro co nejvyšší kvalitu.

Líbilo se nám bezproblémová kvalita i hlasitost

Výkon hardwaru: Snapdragon jako správná volba?

Srdcem tohoto ZenBooku je vždy čipset Snapdragon X, v případě testovaného modelu 12jádrový Snapdragon X Elite X1E s taktem až 3,4 GHz a výkonem NPU 45 TOPS, kterému dělala společnost 32GB RAM LPDDR5X. Již z toho je patrné, že o výkon zde není nouze, avšak za hlavní výhodu čipsetů Snapdragon lze podle mého názoru považovat energetickou efektivitu. Výrobce udává výdrž na baterii až 32 hodin, což je hodnota, které se mi nepodařilo dosáhnout (viz příslušná kapitola), ale oproti konvenčním čipsetům je důraz na výdrž rozhodně znatelný. Po stránce výkonu uživateli, který si tento ZenBook pořizuje primárně na kancelářskou práci, nebude nic scházet, což deklarují i přiložené benchmarky s velmi pěknými výsledky.

Chlazení lze upravit skrze utilitu přímo od výrobce. Osobně jsem nejčastěji používal režim „Šeptání“, kdy se aktivní chlazení v rámci běžné kancelářské práce aktivuje pouze málokdy, respektive je takřka neslyšitelné, ZenBook je tak velmi tichý.

Líbilo se nám špičkový výkon

efektivní chlazení

Výdrž baterie: prostě paráda

V útrobách zařízení se nachází 70Wh baterie, která v kombinaci se zmíněným čipsetem v rámci kancelářské práce bez problémů zajistila 10hodinovou výdrž na plné nabití. Jednalo se především o práci s internetovým prohlížečem s velkým množstvím otevřených záložek, úpravu dokumentů v MS Office a prohlížení videí. Nabíjení dodávaným adaptérem je pak poměrně rychlé, trvá přibližně hodinu.

Líbilo se nám rychlé nabíjení

miniaturní napájecí adaptér

Konektivita: bezproblémová

Z konektivity neschází USB-A ve verzi 3.2 Gen 2, dvojice USB-C typu USB 4.0 Gen 3 (s podporou přenosu obrazu i standardem Power Delivery), jedno HDMI 2.1 či 3,5mm jack. Co mi schází k naprosté spokojenosti, to je čtečka paměťových karet, i když je její absence vcelku pochopitelná. Z bezdrátových možností připojení se lze spolehnout na Bluetooth 5.4 a nejmodernější Wi-Fi 7 pro co nejrychlejší datové přenosy.

Líbilo se nám rychlá USB 4.0

Bluetooth 5.4 a Wi-Fi 7

plnohodnotné HDMI 2.1

Software: Windows 11 k vašim službám

Po zapnutí na uživatele čeká Windows 11, tentokrát naštěstí bez otravného bloatwaru typu McAfee (alespoň u testovaného kousku). Těšit se můžete na důvěrně známé prostředí tohoto operačního systému, svižný chod či utilitku MyASUS, kde si můžete korigovat nastavení výkonu systému (respektive chlazení), výdrže na baterii a další. Samozřejmostí je také již zmíněný Copilot+, pro který je zde dedikované tlačítko a umožní vám využívat integrovanou AI v plném rozsahu, který nabízí Windows.

Líbilo se nám důvěrně známý Windows 11 a AI

Nelíbilo se nám zbytečný balast

Zhodnocení

ASUS ZenBook A14 je extrémně tenký notebook s parádním výkonem a skvělou výdrží na nabití. Pochválit mohu rovněž prémiový design, velmi nízkou hmotnost a skvělou klávesnici s touchpadem. K naprosté dokonalosti schází slot pro paměťové karty a 120Hz obnovovací frekvence.

Konkurence Nový MacBook Pro se sice nemůže pochlubit dotykovým displejem, nabídne však stylový design i velmi výkonný čipset od Applu. Chvalitebná je rovněž konektorová výbava či výhody plynoucí z ekosystému Applu. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Apple MacBook Pro 16" (2023) 1 TB Konstrukce 356 × 248 × 16,8 mm , 2 115 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej Mini LED, 16,2" (3 456 × 2 234 px) Procesor Apple M2 , Paměť RAM: 16 GB , disk: 1 000 GB ( SSD ) akumulátor Li-Pol (100 Wh) Zajímavým konkurentem je rovněž Huawei MateBook X Pro osazený 13,9" Ultra FullView displejem s 3K rozlišením. MateBooku nechybí Thunderbolt 3 a zajímavá je také kamerka pro videohovory v tlačítku na klávesnici. Bohužel však nepodporuje praktickou funkci rozpoznávání pomocí obličeje. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Huawei MateBook X Pro (2019) Konstrukce 217 × 304 × 14,6 mm , 1 330 g , konstrukce: klasická, odolnost: ne Displej TFT IPS, 13,9" (3 000 × 2 000 px) Procesor Intel Core i7 8565U , 4×4 GHz Paměť RAM: 16 GB , disk: 512 GB ( SSD ) akumulátor Li-Pol (57 Wh)

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz