Xiaomi Mix Fold 5 se odhaluje. Unikly klíčové specifikace i zajímavá cenovka

Koncem letošního roku se očekává představení dalšího skládacího zařízení s logem Xiaomi. Na veřejnost totiž unikly kompletní klíčové specifikace a předpokládaná cena připravované skládačky Xiaomi Mix Fold 5, která se v interních databázích objevuje také pod označením Xiaomi 17 Fold.
Hlavním lákadlem telefonu bude vnitřní ohebný panel s úhlopříčkou mezi 7,5 a 7,6 palce. Xiaomi u něj nasadí novou generaci pantu a krycího materiálu, která by měla zajistit, že ohyb uprostřed obrazovky bude pro lidské oko i prsty prakticky neviditelný.
Zatímco většina skládaček trpí kvůli tenkému tělu menší kapacitou akumulátoru, Mix Fold 5 má přinést revoluci. Výrobce do něj plánuje vměstnat obří baterii s kapacitou kolem 6 000 mAh, což je příslibem dobré výdrže. Chybět nebude ani praktické bezdrátové nabíjení.
Zajímavě to má vypadat i s fotoaparáty, minimálně ten hlavní má mít 200megapixelové rozlišení. O pohon se postará špičkový hardware doplněný o vlastní specializovaný koprocesor s označením Xring, který bude mít na starosti optimalizaci výkonu a správy energie. Mix Fold 5 má mít samozřejmě i zvýšenou odolnosti proti vodě.
Skrze sociální síť Weibo (viz weibo.cn) došlo rovněž k úniku předpokládané ceny, které se má na čínském trhu pohybovat v přepočtu kolem 35 tisíc korun i s daní.