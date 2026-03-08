Na český trh se dostává Honor 600 Smart. Cenou míří mezi dostupnější kousky

V červnu letošního roku Honor doplnil svou řadu 600 přírůstkem v podobě modelu Honor 600 Smart. Jedná se o plastový telefon, který se dokáže pochlubit poměrně překvapivou zvýšenou odolností proti vodě se stupněm krytí IP64. Dále nabízí certifikaci odolnosti proti pádu a nárazu SGS Premium Performance 1 . Ta zajišťuje spolehlivou ochranu proti pádu z výšky až 2,5 metru.
Čelní straně novinky dominuje 6,77" IPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí, ale bohužel zbytečně nízkým HD+ rozlišením. Výkon obstarává procesor Snapdragon 4 Gen 4 a bohužel jen 4GB operační paměť. Interní paměť pak pojme standardních 128 GB dat. Hlavní fotoaparát disponuje 50megapixelovým rozlišením a k dispozici je blíže nespecifikovaný pomocný objektiv.
Hlavním trumfem nového Honoru 600 Smart bude i baterie a doufejme, že i výdrž. Novinka se pyšní kapacitou 7 700 mAh, což je jednoznačný nadprůměr a vůbec nejvíce z evropské řady 600 od Honoru. Třídenní výdrž při běžném používání by nemusela být nereálná. Opětovné dobití chvilku zabere, a to i přes podporovaný 45W drátový výkon.
Novinka se v těchto dnech dostává na český trh a volit můžete mezi černou a stříbrnou barvou. Cena byla Honorem stanovena na 6 997 Kč.
Technické parametry Honor 600 SmartKompletní specifikace
|Konstrukce
|168,3 × 78,5 × 8,3 mm, 216,5 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
|Displej
|AMOLED, 6,87" (1 592 × 720 px)
|Fotoaparát
|50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px
|Chipset
|Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4,
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
|Datové funkce
|5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
|Operační systém
|Android 16
|Akumulátor
|7 700 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|srpen 2026, 6 997 Kč
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