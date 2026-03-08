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Na český trh se dostává Honor 600 Smart. Cenou míří mezi dostupnější kousky

Michal Pavlíček
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Na český trh se dostává Honor 600 Smart. Cenou míří mezi dostupnější kousky
Fotografie: Honor
  • Novinka disponuje 120Hz displejem či baterií s kapacitou 7 700 mAh
  • Výkon obstarává procesor Snapdragon 4 Gen 4
  • Hlavní fotoaparát má 50 megapixelů
  • Na českém trhu se novinka nabízí za 6 997 Kč

V červnu letošního roku Honor doplnil svou řadu 600 přírůstkem v podobě modelu Honor 600 Smart. Jedná se o plastový telefon, který se dokáže pochlubit poměrně překvapivou zvýšenou odolností proti vodě se stupněm krytí IP64. Dále nabízí certifikaci odolnosti proti pádu a nárazu SGS Premium Performance 1 . Ta zajišťuje spolehlivou ochranu proti pádu z výšky až 2,5 metru.

Honor 600 Smart

Čelní straně novinky dominuje 6,77" IPS displej se 120Hz obnovovací frekvencí, ale bohužel zbytečně nízkým HD+ rozlišením. Výkon obstarává procesor Snapdragon 4 Gen 4 a bohužel jen 4GB operační paměť. Interní paměť pak pojme standardních 128 GB dat. Hlavní fotoaparát disponuje 50megapixelovým rozlišením a k dispozici je blíže nespecifikovaný pomocný objektiv.

Honor 600 Smart

Hlavním trumfem nového Honoru 600 Smart bude i baterie a doufejme, že i výdrž. Novinka se pyšní kapacitou 7 700 mAh, což je jednoznačný nadprůměr a vůbec nejvíce z evropské řady 600 od Honoru. Třídenní výdrž při běžném používání by nemusela být nereálná. Opětovné dobití chvilku zabere, a to i přes podporovaný 45W drátový výkon.

Novinka se v těchto dnech dostává na český trh a volit můžete mezi černou a stříbrnou barvou. Cena byla Honorem stanovena na 6 997 Kč.

Technické parametry Honor 600 Smart

Kompletní specifikace
Konstrukce168,3 × 78,5 × 8,3 mm, 216,5 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP64
DisplejAMOLED, 6,87" (1 592 × 720 px)
Fotoaparát50 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px
ChipsetQualcomm Snapdragon 4 Gen 4,
PaměťRAM: 4 GB, vnitřní paměť: 128 GB, paměťové karty: ne
Datové funkce5G: ano, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.1, NFC: ano
Operační systémAndroid 16
Akumulátor7 700 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
Dostupnostsrpen 2026, 6 997 Kč
tisková zpráva
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Frank McIntosh
Frank McIntosh
Naposledy upraveno: 19:48
4GB RAM za 7 tisíc? 😂 a slabý procesor, HD displej?? 😁 v Honoru se pomátli z těch veder 😂
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