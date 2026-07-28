Výhercem špičkového Xiaomi 17T Pro se stává...

Tak schválně, kdo se zúčastnil naší poslední soutěže, kterou jsme vyhlásili v rámci vysílání mobilecast #special? Pár set z vás ano, za což jsme moc rádi. Vysílání bylo tentokrát zaměřené na duo Xiaomi 17T a 17T Pro, přičemž jsme si povídali o všech benefitech obou novinek.
Kdo se díval, dozvěděl se mezi prvními i o naší speciální soutěži, a to rovnou o špičkové Xiaomi 17T Pro, které věnoval partner vysílání – společnost Mobil Pohotovost. I tentokrát bylo zadání jednoduché – stačilo okomentovat náš stream a následně vyplnit on-line formulář u nás na webu.
O co se hrálo?
Xiaomi 17T Pro zamířil na český trh jako mimořádně ambiciózní zástupce vyšší střední třídy. Největším lákadlem je rekordní 7 000mAh baterie, která je vůbec největší, jakou kdy Xiaomi u globálně prodávaného telefonu nasadilo. Díky kombinaci moderního 3nm čipu MediaTek Dimensity 9500 a velké baterie slibuje novinka špičkovou výdrž bez kompromisů ve výkonu. Potěší také rychlé 100W nabíjení a podpora 50W bezdrátového nabíjení.
Výrobce nezapomněl ani na prémiovou výbavu. Xiaomi 17T Pro nabízí až 12 GB RAM a 1TB úložiště, kvalitní AMOLED displej s vysokým jasem až 3 500 nitů a elegantní konstrukci s hliníkovým rámem. Pozitivní dojem podtrhuje povedené zpracování, odolnost IP68 a matná záda, která dobře odolávají otiskům prstů. Telefon tak působí výrazně dražším dojmem, než by napovídala jeho cenová kategorie.
Silnou stránkou jsou také fotoaparáty. Trojice snímačů s opticky stabilizovaným hlavním fotoaparátem, 50Mpx periskopickým teleobjektivem s 5× optickým zoomem a podporou technologie Leica slibuje kvalitní výsledky za různých světelných podmínek.
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Partnerem mobilecastu #special je společnost Mobil Pohotovost, kde si novinky můžete rovnou zakoupit, a to včetně všech mimořádných bonusů.
Výhercem se stává...
Ilona Z., které tímto srdečně blahopřejeme!
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