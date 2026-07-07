Vybrali jsme pro vás TOP 5 vlastností Xiaomi 17T

V redakci jsme důkladně otestovali Xiaomi 17T, které představuje o něco kompaktnější a cenově dostupnější alternativu k modelu Xiaomi 17T Pro. Přesto si zachovává většinu jeho klíčových předností, včetně kvalitního displeje, velké baterie nebo velmi schopného teleobjektivu. Dnes se podíváme na TOP 5 vlastností, díky kterým si Xiaomi 17T zaslouží pozornost.
1) Příjemné rozměry, praktický design a odolnost IP68
Xiaomi 17T si vás může získat již při prvním uchopení. Oproti modelu 17T Pro je menší a také o 19 gramů lehčí, přičemž jeho hmotnost činí rovných 200 gramů. Díky kompaktnějším rozměrům se telefon pohodlně drží a příjemně používá i po delší dobu, což oceníte při psaní zpráv, fotografování nebo sledování obsahu.
Povedený je rovněž samotný design. Zadní stranu chrání Gorilla Glass 7i s praktickou matnou povrchovou úpravou, na které nejsou příliš viditelné otisky prstů ani další nečistoty. Matně zpracované rámečky navíc dobře navazují na záda a telefon působí jako celek elegantně, moderně a zároveň dostatečně odolně.
Velkou pochvalu si zaslouží také haptická odezva, jejíž intenzitu lze nastavit přibližně ve 40 krocích. Vibrace jsou přesné a Xiaomi 17T se v tomto ohledu řadí mezi povedenější telefony se systémem Android. Nechybí ani kompletní odolnost IP68 vůči prachu a vodě. Výrobce zařízení otestoval dokonce při ponoření do hloubky tří metrů po dobu 30 minut.
2) Skvělý OLED displej s vysokým jasem a tenkými rámečky
Přední straně dominuje 6,59" OLED panel, který nabízí velmi jemné zobrazení s hodnotou 460 PPI. Obraz je krásně ostrý, barvy působí atraktivně a díky 12bitovému zobrazení dokáže panel pracovat s mimořádně širokou paletou odstínů. Nechybí ani podpora Dolby Vision a HDR10+, takže si telefon skvěle poradí také s filmy, seriály a dalším multimediálním obsahem.
Samozřejmostí je maximální obnovovací frekvence 120 Hz, díky které jsou animace systému, posouvání webových stránek i hraní podporovaných her velmi plynulé. Displej navíc obklopují sympaticky tenké rámečky po všech stranách, což telefonu dodává moderní vzhled a umožňuje efektivně využít jeho rozměry.
Výborně si obrazovka vede také venku. Maximální jas dosahuje až 3 500 nitů, takže obsah zůstává dobře čitelný i během velmi slunečných dnů. Pochvalu si zaslouží rovněž přesná automatická regulace jasu a několik certifikací TÜV Rheinland zaměřených na komfort očí. Displej tak patří mezi jednoznačně nejsilnější stránky Xiaomi 17T.
3) Vysoký výkon bez výrazného zahřívání
O výkon Xiaomi 17T se stará moderní čipset MediaTek Dimensity 8500 Ultra vyráběný 4nm technologií u společnosti TSMC. Přestože telefon necílí do nejvyšší kategorie extrémně výkonných herních zařízení, v každodenním provozu nabízí výkonu více než dost. Systém reaguje svižně, aplikace se spouštějí rychle a problém nepředstavují ani náročnější hry nebo pokročilé funkce umělé inteligence.
Procesoru sekunduje 12 GB rychlé operační paměti LPDDR5X a úložiště typu UFS 4.1 s kapacitou 256 nebo 512 GB. Jde tedy o moderní sestavu, která telefonu zajišťuje nejen dostatek výkonu v současnosti, ale také potřebnou rezervu do dalších let.
Velkou výhodou je rovněž dobře zvládnuté chlazení. Během běžného používání ani při vyšší zátěži jsme se nesetkali s výraznějším zahříváním, takže telefon zůstává příjemný na dotyk a dokáže poskytovat stabilní výkon. Xiaomi 17T je tak vhodné jak pro běžné uživatele, tak pro ty, kteří od telefonu očekávají plynulý chod při náročnější práci či hraní.
4) Špičková výdrž a praktické rychlé nabíjení
Jedním z největších lákadel Xiaomi 17T je bezpochyby baterie s kapacitou 6 500 mAh. Výrobce využívá moderní křemíkovou technologii, díky které se podařilo vměstnat mimořádně vysokou kapacitu do stále relativně tenkého těla telefonu. Výsledkem je výdrž, která patří k tomu nejlepšímu, co můžete v dané kategorii získat.
Při běžném používání není problém zvládnout dva dny bez nabíječky. Během volnějšího víkendového režimu se lze dostat dokonce až na tři dny provozu. Xiaomi 17T tak ocení uživatelé, kteří nechtějí každý večer přemýšlet nad tím, zda mají telefon připojit k nabíječce.
Doplňování energie zajišťuje 67W nabíjení. Velkou výhodou je také podpora rozšířeného standardu PPS s výkonem až 50 W, díky kterému nemusíte nutně používat proprietární adaptér od Xiaomi. Za přibližně půl hodiny se lze dostat na zhruba 55 % kapacity, zatímco kompletní nabití zabere okolo jedné hodiny.
Nechybí ani několik režimů určených k prodloužení životnosti baterie nebo 22,5W reverzní drátové nabíjení. Xiaomi 17T tak může v případě potřeby posloužit jako praktická powerbanka například pro chytré hodinky, sluchátka nebo jiný telefon.
5) Výborný teleobjektiv, který zvládne zoom, portréty i makro
Xiaomi 17T se může pochlubit velmi univerzální fotografickou výbavou, které vévodí 50Mpx hlavní snímač a především 50Mpx teleobjektiv s 5násobným optickým přiblížením. Právě teleobjektiv představuje jednu z nejzajímavějších vlastností telefonu, protože jde o prakticky stejný fotoaparát, jaký používá také dražší Xiaomi 17T Pro.
Pětinásobné přiblížení umožňuje zachytit vzdálené objekty s velmi dobrým množstvím detailů. Teleobjektiv se zároveň skvěle hodí pro portrétní fotografie s přirozenou perspektivou a příjemně odděleným pozadím. Využít jej můžete také k pořizování efektních detailních a makro snímků.
Velmi dobře si vede rovněž hlavní 50Mpx fotoaparát se světelností f/1.7 a optickou stabilizací obrazu. Fotografie mají dostatek detailů, pěkný kontrast a telefon si dokáže poradit i se scénami s vysokým dynamickým rozsahem. Schopný je také dvojnásobný zoom využívající výřez z hlavního snímače.
Jednotlivé fotoaparáty jsou navíc zpravidla velmi dobře barevně sladěné, což usnadňuje přepínání mezi různými ohnisky během fotografování. Výbavu doplňuje 12Mpx ultraširokoúhlý objektiv, 32Mpx selfie kamerka a možnost natáčet video až ve 4K rozlišení při 60 FPS. Fotografický systém navíc nese podpis značky Leica.
Bonus: HyperOS 3, české AI funkce a dlouhá podpora
Xiaomi 17T přichází s nejnovější nadstavbou HyperOS 3 postavenou na Androidu 16. Systém funguje svižně, působí moderně a nabízí celou řadu funkcí Xiaomi AI. Mezi nimi nechybí pokročilé úpravy fotografií, velmi přesný přepis textu v češtině nebo překlad telefonních hovorů v reálném čase.
Potěší také bohatý ekosystém a provázanost s dalšími zařízeními Xiaomi, ale rovněž s produkty společnosti Apple. Velkou předností je dlouhá softwarová podpora čítající pět velkých aktualizací operačního systému a šest let bezpečnostních aktualizací. Telefon tak bude dostávat nové funkce i důležité opravy po řadu let.