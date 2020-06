Back Tap: nová funkce z iOS 14 vám umožní ovládat iPhone „ťukáním“

iOS 14 přináší více než 190 menších či větších novinek, mezi nimiž najdeme také na první pohled nenápadnou funkci „Back Tap“ (poklepání na záda). Ta uživatelům umožní nastavit spuštění předem přiřazené funkce k dvojitému/trojitému poklepání prstem na záda iPhonu. Velkou výhodou je, že si takto můžete spustit i zkratku „naprogramovanou“ přesně podle vašich potřeb a telefon zaregistruje „ťukání“ i s nasazeným ochranným pouzdrem.

iOS 14 has a new Back Tap feature in Accessibility and it's wild. You can perform quick actions by double- or triple-tapping the *back of your iPhone*. Literally quick taps on the back; works with a case on.



These include system actions as well as custom shortcuts. pic.twitter.com/87uJU9qAtu