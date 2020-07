Krytka webkamery může podle Applu závažně poškodit displej MacBooku

Apple nedávno zveřejnil nové doporučení pro majitele MacBooků, kteří si kvůli ochraně soukromí zakrývají oblast webkamery plastovou krytkou. Na oficiálních stránkách cupertinského výrobce se můžeme dozvědět, že takovéto jednání může vést až k závažnému poškození displeje. Prostor mezi displejem, respektive víkem MacBooku, a základnou s klávesnicí je totiž opravdu minimální, krytka tak může v nejhorším případě způsobit až prasknutí obrazovky. Zároveň však může blokovat senzor okolního jasu, čímž omezí také funkce True Tone.

