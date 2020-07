Veřejná beta iOS 14 a iPadOS 14 je venku. Zapojit do testování se nyní můžete i vy

Apple vypustil první veřejně přístupnou beta verzi iPadOS 14 a iOS 14, na který jsme se podrobně zaměřili v našem videu. Pokud si chcete vyzkoušet nejnovější operační systém i na vašem iPhonu či iPadu, stačí zamířit na stránky Applu, kde se do programu zapojíte. Pochopitelně je potřeba počítat s tím, že beta verze nemusí být zcela stabilní a občas narazíte na menší chyby.

Apple releasing iOS 14 public beta today with redesigned home screen, widgets, more https://t.co/S3qqAe3U2b by @ChanceHMiller