Do mobilů dorazí XChat. Ne ten český, ale ten od Elona Muska

Když se v České republice řekne XChat, vybaví si zejména generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků chatovací prostor, jehož popularita dosahovala vrcholu na přelomu 20. a 21. století. Nově se však tento pojem bude dát aplikovat i na zcela nového komunikačního kanálu. Na svědomí jej má Elon Musk a bude úzce spjat se sociální sítí X. I proto je tedy nasnadě onen název XChat.
Samostatná aplikace se již od loňského roku testuje, avšak nově bylo oznámeno finální vydání. To proběhne již v tomto týdnu, konkrétně 17. dubna (viz apps.apple.com). Těšit se mohou majitelé iPhonů a iPadů, aplikaci si lze již rezervovat přímo v AppStoru, avšak samozřejmě bude zcela zdarma ke stažení. Informace o vydání pro operační systém Android v tuto chvíli nejsou známé.
XChat vám umožní si chatovat s kýmkoliv na sociální síti X, avšak ve zcela soukromém režimu. Potvrzeno je také pokročilé šifrování „end-to-end“ a rovněž to, že v aplikaci nebude přítomná žádná reklama. V oblasti funkcí jsou prozrazeny videohovory, skupinové chaty, časově omezené zprávy, které se automaticky smažou, případně budete moci nastavit, aby nebylo možné v konkrétním chatu pořizovat screenshoty.