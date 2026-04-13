Do mobilů dorazí XChat. Ne ten český, ale ten od Elona Muska

Michal Pavlíček
Fotografie: X
  • Aplikace dorazí nejprve jen pro iPhony a iPady 17. dubna
  • Nemají v ní být reklamy
  • Radost udělá pokročilé šifrování zpráv

Když se v České republice řekne XChat, vybaví si zejména generace dnešních třicátníků a čtyřicátníků chatovací prostor, jehož popularita dosahovala vrcholu na přelomu 20. a 21. století. Nově se však tento pojem bude dát aplikovat i na zcela nového komunikačního kanálu. Na svědomí jej má Elon Musk a bude úzce spjat se sociální sítí X. I proto je tedy nasnadě onen název XChat.

XChatXChatXChatXChatXChat
XChat
XChat
XChat
XChat
XChat
Na celou obrazovku
XChat

Samostatná aplikace se již od loňského roku testuje, avšak nově bylo oznámeno finální vydání. To proběhne již v tomto týdnu, konkrétně 17. dubna (viz apps.apple.com). Těšit se mohou majitelé iPhonů a iPadů, aplikaci si lze již rezervovat přímo v AppStoru, avšak samozřejmě bude zcela zdarma ke stažení. Informace o vydání pro operační systém Android v tuto chvíli nejsou známé.

XChat vám umožní si chatovat s kýmkoliv na sociální síti X, avšak ve zcela soukromém režimu. Potvrzeno je také pokročilé šifrování „end-to-end“ a rovněž to, že v aplikaci nebude přítomná žádná reklama. V oblasti funkcí jsou prozrazeny videohovory, skupinové chaty, časově omezené zprávy, které se automaticky smažou, případně budete moci nastavit, aby nebylo možné v konkrétním chatu pořizovat screenshoty.

AppStore, ,
