X spouští Chat. Slibuje soukromí, ale zatím ne nezlomné

Společnost X uvádí samostatnou aplikaci Chat. Navazuje na šifrované soukromé zprávy, které platforma představila v roce 2023, ovšem novinka je pojata jako plnohodnotný messenger. V centru pozornosti stojí end-to-end šifrování, mizící zprávy, blokování screenshotů a možnost upravovat či mazat odeslané zprávy. Aplikace je prezentována jako prostor s „totálním soukromím“ – bez reklam, bez sledování a s důrazem na soukromou komunikaci.
Say hello to Chat – all-new secure messaging on X.— Chat (@chat) November 14, 2025
• end-to-end encrypted chats and file sharing
• edit, delete, or make messages disappear
• block screenshots and get notified of attempts
• no ads. no tracking. total privacy. pic.twitter.com/7dmDEDkYvO
Chat podporuje také hlasové a video hovory, přičemž na cestě je funkce pro odesílání hlasových záznamů. X tak zjevně cílí na konkurenci typu WhatsApp, Signal či Telegram a chce se stát relevantním hráčem i mimo svět čistých sociálních sítí.
Šifrování ano, ale...
Jak však dodává gsmarena.com, navzdory marketingovému příslibu však aplikace v tuto chvíli není plně odolná vůči všem typům útoků. V dokumentaci k šifrovaným zprávám X otevřeně přiznává, že nechrání proti man-in-the-middle útokům. To v praxi znamená, že pokud by například došlo ke kompromitaci komunikace ze strany útočníka, interního pracovníka nebo na základě právního příkazu, uživatelé by o tom nemuseli vědět.
Firma však tvrdí, že pracuje na nové bezpečnostní vrstvě, která má tato nebezpečí ideálně eliminovat. Do budoucna má aplikace také uživatele upozornit, pokud by se někdo pokusil komunikaci narušit.
Chat je aktuálně k dispozici pro iOS a jako webová aplikace, přičemž verze pro Android má dorazit v dohledné době.