NFC míří do další dekády. Připravuje se i na bezdrátové nabíjení nové generace

NFC Forum, globální organizace odpovědná za standardizaci technologie Near Field Communication, zveřejnila aktualizovanou technologickou roadmapu. Dokument je pro nás zajímavý, protože nastiňuje hlavní směry vývoje NFC standardů a technických schopností v nadcházejících letech.
Roadmapa každopádně vznikla ve spolupráci členů představenstva NFC Forum, mezi které patří zástupci společností Apple, Google, Huawei, Sony, NXP Semiconductors, Infineon nebo STMicroelectronics, a také širší členské základny a průmyslových partnerů.
Šest klíčových priorit dalšího vývoje
- Vyšší přenosové rychlosti – NFC Forum zkoumá možnosti zvýšení rychlosti přenosu dat až osminásobně oproti současnému stavu. Výsledkem by měl být plynulejší uživatelský zážitek, zejména u složitějších aplikací a interakcí.
- Lepší interoperabilita v Reader Mode – Cílem je zavedení komplexního end-to-end testování aplikací, které ověří bezproblémové fungování nových i aktualizovaných řešení na certifikovaných NFC zařízeních. To má zvýšit spolehlivost NFC čteček napříč různými scénáři použití.
- Posílení bezpečnosti – Poprvé v historii má vzniknout bezpečnostní profil NFC kontrolérů. Současně se počítá s přípravou NFC protokolů kvůli hrozbám spojeným s post-kvantovým výpočetním výkonem.
- Evoluce bezdrátového napájení – NFC Forum zahajuje práce na nové generaci specifikací bezdrátového nabíjení. Ty mají přinést profily pro konkrétní kategorie zařízení, podporu více nabíjecích přijímačů v jednom zařízení a vyšší nabíjecí výkony.
- Multi-Purpose Tap – Jedním z ambiciózních cílů je NFC Fora je i možnost provádět více akcí jedním přiložením zařízení. NFC čtečka by měla být schopna specifikovat, jaké přihlašovací údaje nebo oprávnění jsou pro danou akci vyžadovány.
- Digitální klíče – Roadmapa počítá také s rozšířením podpory digitálních klíčů, které mají pokrýt širší spektrum průmyslových požadavků – od přístupu k vozidlům až po zabezpečené prostory.
Doplňme, že poslední technologickou roadmapu vydalo NFC Forum v roce 2023. Její klíčovou součástí bylo zvýšení výrobních objemů NFC zařízení a podpora digitálních produktových pasů, což se promítlo do specifikace NFC Release 15 zveřejněné v červnu 2025.
Mike McCamon, výkonný ředitel NFC Forum, uvedl: „NFC je dlouhodobě osvědčená a důvěryhodná základní technologie, která stojí za nespočtem zařízení a způsobů využití napříč téměř všemi trhy. Aby fungovala tak plynule, jak uživatelé od NFC očekávají, je zásadní, aby NFC Forum vytvářelo globální standardy zajišťující skutečnou harmonizaci celého odvětví. Stejně důležité však je, aby se tyto standardy mohly uplatnit ve velkém měřítku, což vyžaduje, aby všichni aktéři v NFC ekosystému znali naše plány a aktivně se zapojovali do vývojových procesů NFC Forum. Tento přístup zajišťuje, že budoucí vývoj NFC bude v souladu jak se současnými způsoby využití této technologie, tak s dlouhodobými ambicemi jednotlivých hráčů.“