Dejte si pauzu, vzkazuje Instagram prostřednictvím nově nasazované funkce

Šéf Instagramu Adam Mosseri oznámil, že společnost začala testovat novou funkci „Take a Break“, která má pomoci předcházet závislosti na sociálních sítích, v tomto případě samozřejmě na Instagramu. Funkce, kterou bychom mohli volně přeložit jako „Dejte si pauzu“, bude plně v režii uživatele. V nastavení si zvolíte, po jak dlouhé době vás má aplikace informovat, že je čas dělat něco jiného. Nastavit bude možné 10 minut, 20 minut nebo 30 minut.

Testing “Take a Break” 🧑‍🔬



We started testing a new feature called “Take a Break” this week. This opt-in control enables you to receive break reminders in-app after a duration of your choosing.



I’m excited to dig into the results & hopefully launch this sometime in December. ✌🏼 pic.twitter.com/WdSTjL6ZdH