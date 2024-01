Instagram i TikTok umožní využívat nativní funkce fotoaparátů Galaxy S24

Jak jste už jistě zaznamenali, včera proběhla akce Unpacked, na níž se představila zbrusu nová řada Galaxy S24. Zásadních inovací jsme se sice nedočkali, ovšem Samsung i tak vylepšoval. Jednou ze softwarových novinek je fakt, že aplikace sociálních sítí, jež obvykle nabízejí vlastní nástroje fotoaparátu, nově podporují nativní funkce řady Galaxy S24. Engadget.com konkrétně uvádí, že Samsung uzavřel partnerství s Instagramem a Snapchatem, aby do jejich aplikací integroval některé ze svých funkcí fotoaparátu. Server gsmarena.com pak dodává, že tyto funkce nabídnou i aplikace WhatsApp a TikTok.

Samsung officially announced that you can enjoy the same camera features of the Galaxy S24 Series like Super HDR, Nightography, and Video Stabilisation on third-party social media apps like Instagram and Snapchat! pic.twitter.com/AKIqccpBiV