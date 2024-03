Nefunguje vám Facebook či Instagram? K sítím se nelze přihlásit

Přibližně hodina půl po začátku výpadku jsou všechny sociální sítě ze skupiny Meta již opět plně funkční. Funguje přihlášení i načítání obsahu. Naposledy došlo ke zprovoznění sítí Instagram a Threads.

Po zhruba hodině dochází k postupnému obnovování provozu sociálních sítí. Před půl šestou večer je možné se přihlásit k Facebooku a samozřejmě Messengeru. Naopak Instagram a Threads prozatím funkční nejsou. Vše však bude jen otázkou času.

Výpadek potvrdil mluvčí společnosti Meta Andy Stone, a to dle očekávání skrze sociální síť X, bývalý Twitter. Na vyřešení problému se údajně intenzivně pracuje.

We're aware people are having trouble accessing our services. We are working on this now.