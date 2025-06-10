Instagram slaví 15 let: Z běžných fotogalerií se stal globálním fenoménem

Sociální síť Instagram slaví právě dnes, 6. října patnácté výročí svého spuštění, informuje například Daily Sabah (viz dailysabah.com). Když tuto aplikaci v roce 2010 založili Kevin Systrom a Mike Krieger, byla koncipována jako jednoduchá platforma pro sdílení fotografií s různými filtry. Její úspěch byl okamžitý: hned první den zaznamenala 25 000 stažení a za tři měsíce překročila hranici jednoho milionu uživatelů. Tento bleskový start byl živen rozvojem mobilní fotografie a neustálým přidáváním nových kreativních efektů, které z aplikace udělaly trendy aplikaci.
Klíčový zlom v historii platformy přišel v roce 2012, kdy měl Instagram již přes 100 milionů uživatelů. Tehdy proběhla historická akvizice společností Facebook (dnes Meta) za zhruba jednu miliardu dolarů. Pod křídly Mety se aplikace rychle transformovala z prosté galerie na komplexní multimediální platformu. Postupně přibývaly funkce pro video, zprávy, živá vysílání a nakonec i formáty Stories a Reels, které udržely a posílily pozici Instagramu.
Dnes slouží Instagram přibližně třem miliardám aktivních uživatelů měsíčně a funguje jako globální centrum, které diktuje trendy v módě, umění, gastronomii a marketingu. Stal se klíčovou platformou digitální ekonomiky a odstartoval fenomén influencerů. Díky obrovské uživatelské základně se Meta může těšit i ze značných výdělků – loni vygeneroval odhadem 66,9 miliardy dolarů, což představuje 40 % celkových příjmů Mety.
10 milníků v historii Instagramu
- Říjen 2010: Spuštění Instagramu – start aplikace pro sdílení fotografií.
- Prosinec 2010: 1 milion uživatelů – rychlý růst uživatelské základny.
- Duben 2012: Akvizice Facebookem – Instagram koupený za 1 miliardu dolarů.
- Červenec 2013: Zavedení videí – uživatelé mohou nahrávat krátká videa.
- Srpen 2016: Instagram Stories – spuštění dočasných příběhů.
- Červen 2018: IGTV – platforma pro delší videa.
- Srpen 2020: Reels – krátká videa jako konkurence TikToku.
- Červenec 2021: Prodloužení Reels na 60 sekund – vylepšení formátu.
- Září 2025: Připínání komentářů a spuštění aplikace pro iPad – nové funkce pro lepší uživatelský zážitek.
- 2025: Rozšířená monetizace a AI nástroje – podpora tvůrců a nové technologie.