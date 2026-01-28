mobilenet.cz na sociálních sítích

Láká Samsung na řadu Galaxy S26? Naznačuje vylepšení fotoaparátů

Michal Pavlíček

Michal Pavlíček
Láká Samsung na řadu Galaxy S26? Naznačuje vylepšení fotoaparátů
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Samsung zřejmě vylepší možnost přibližování
  • Zaměří se i na záznam videa ve zhoršených světelných podmínkách

Blížící se premiéra vlajkové řady Galaxy S26 nabírá na obrátkách. Samsung nyní vypustil sérii krátkých video upoutávek, které jasně definují, co má být letos hlavním tahákem: značný posun ve schopnostech fotoaparátů. Upoutávky s hesly jako „CLOOOSER“, „GROOOVE“ a „GLOOOW“ potvrzují, že Samsung vsadil vše na vylepšení optického přiblížení a kvalitu záznamu za špatných světelných podmínek.

První video se zaměřuje možnost přiblížení, a to z výrazné dálky, kdy lze odhadovat, že zoom by měl symbolizovat více než 10 násobné přiblížení. Na druhou to je nutné brát jen jako ukázku, neboť je i v přímo ve videu zmíněno, že pozadí generovala umělá inteligence. Dle spekulací by měl model Galaxy S26 Ultra mít očekávaný 5násobný a 3násobný teleobjektiv. Naopak u Galaxy S26 a Galaxy S26+ by měl být nasazen vylepšený teleobjektiv s vyšším rozlišením.

V dalších dvou videích se Samsung očividně zaměřuje na vylepšení záznamu videa ve zhoršených světelných podmínkách. V tomto ohledu se nabízí spekulovaný vylepšený hlavní fotoaparát modelu Galaxy S26 Ultra s 200 megapixely a světelností f/1.4.

Vše bychom se měli dozvědět již 25. února, což je datum, které se aktuálně nejčastěji zmiňuje jako to, kdy Samsung představí očekávanou řadu Galaxy S26.

Samsungy Galaxy S26 by se měly ukázat 25. února – aktualizováno
,
Patrik Čech
Patrik Čech
Samsung už foťáky vylepšit potřebuje. To co předávání nyní, S25 skoro 4 roky staré foťáky je opravdu na pováženou. Však S25 porazí i základní iPhone 17 a zbytek konkurence si S25 totálně namaže.
