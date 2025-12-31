Galaxy S26 posune AI bez internetu na novou úroveň

Jak upozornila gsmarena.com, Samsung výrazně posouvá svou strategii v oblasti umělé inteligence přímo v mobilních zařízeních. Nový čip Exynos 2600, který má debutovat v řadě Galaxy S26 na začátku roku 2026, totiž přinese zásadní nárůst výkonu pro tzv. on-device AI – tedy úlohy zpracovávané přímo v telefonu bez nutnosti připojení ke cloudu.
Základem tohoto posunu je zcela nová NPU (Neural Processing Unit), u které Samsung uvádí mezigenerační nárůst výkonu o 113 % oproti Exynosu 2500. Nejde ale jen o hrubý výpočetní výkon. Klíčovou roli hraje má hrát i spolupráce s korejskou společností Nota AI, která se specializuje na optimalizaci AI modelů pro běh přímo na koncových zařízeních.
Technologie NetsPresso od Nota AI totiž umožňuje výrazně zmenšit velikost AI modelů při zachování vysoké přesnosti. Díky tomu mohou být v telefonech Galaxy S26 nasazeny větší a schopnější modely umělé inteligence, aniž by to znamenalo neúnosné nároky na výkon, paměť nebo spotřebu energie. Výsledkem má být rychlejší odezva, vyšší spolehlivost a funkčnost i v režimu offline.
Pro Samsung má on-device AI ještě jednu zásadní výhodu: ochranu soukromí. Data zpracovaná přímo v zařízení totiž nemusí opouštět telefon, což je stále důležitější téma jak pro uživatele, tak pro regulátory. Funkce umělé inteligence tak mohou fungovat lokálně – bez odesílání citlivých informací na vzdálené servery.
Spolupráce Samsungu a Nota AI sice není nová, protože se obě firmy podílely už na optimalizacích pro Exynos 2400 a 2500 a společně také vyvinuly nástroje v rámci Exynos AI Studio, které usnadňují vývoj a ladění AI modelů pro mobilní hardware, ale prohlubuje se.
Zdá se tak, že Galaxy S26 podle všeho nebude jen další mírnou generační obměnou hardwaru, jak bývá obvykle, ale současně i důležitým krokem k plnohodnotné umělé inteligenci přímo v telefonu. Bez závislosti na cloudu, s nižší latencí a s důrazem na soukromí, což je přesně ten směr, kterým by se mobilní AI v roce 2026 měla vydat.