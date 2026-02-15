Na Galaxy S25 teď můžete ušetřit 8 000 Kč, skvěle vychází i chytré hodinky

Galaxy S25 jen za 14 490 Kč
Galaxy S25 vychází díky cashbacku 5 000 Kč na 17 490 Kč (běžně 22 490 Kč), a pokud navíc prodáte své staré zařízení, získáte ještě výkupní bonus 3 000 Kč. Výsledná cena tak klesne na pouhých 14 490 Kč, což z telefonu dělá skvěle výhodnou koupi. Nechybí špičkový výkon, kvalitní fotosoustava ani dlouhá výdrž baterie.
Ještě výrazněji ušetříte na modelu Galaxy S25 Ultra, kde cashback dosahuje 7 000 Kč a výkupní bonus 5 000 Kč. Abyste získali výkupní bonus, stačí, když v Mobil Pohotovosti prodáte svůj starý telefon, a koupíte si jeden z vybraných modelů.
Ceny po cashbacku a výkupním bonusu:
- Galaxy S25 od 14 490 Kč (běžně 22 490 Kč)
- Galaxy S25 Ultra od 24 490 Kč (běžně 36 490 Kč)
Galaxy Watch levněji až o 5 500 Kč
Cashback se týká i hodinek, u kterých navíc Mobil Pohotovost od dnešního dne srazila cenu na minimum. Nejvíce ušetříte na modelu Galaxy Watch Ultra (2025), kde získáte 4 500 Kč zpět, a k tomu jsou o 1 000 Kč levnější než běžně. Výhodně vychází také Galaxy Watch8 a elegantní Galaxy Watch8 Classic, u kterých cena zlevnila o 2 100 Kč.
Ceny hodinek po cashbacku:
- Galaxy Watch8 od 5 990 Kč (běžně 10 290 Kč)
- Galaxy Watch8 Classic od 8 990 Kč (běžně 14 590 Kč)
- Galaxy Watch Ultra (2025) od 11 990 Kč (běžně 17 490 Kč)