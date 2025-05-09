Uniká možný vzhled Samsungů Galaxy S26. Co vše se změní?

Do představení nové vlajkové řady Samsungu nás dělí minimálně čtyři měsíce. Dříve než zkraje ledna Samsung řadu Galaxy S26 určitě světu neodhalí. Do té doby se budeme muset spolehnout na různé spekulace. Nejnovější přináší například Sonny Dickson na sociální síti X (viz x.com) , kde sdílel makety modelů, což by mohlo odhalit vzhled zad chystaných mobilů.¨
Na fotografii vidíme tři modely, a to Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge a Galaxy S26 Ultra. Už jen to naznačuje menší zemětřesení v zavedených pořádcích. Samsung možná zcela zruší kompaktní variantu a verzi Plus vylepší a přejmenuje na Pro. Dále si ihned povšimnete výrazně proměněného modulu s fotoaparáty ve variantě Edge. Inspirace Applem je patrná.
Další spekulace přihazuje osvědčený informátor Ice Universe (viz x.com) , který se věnuje modelu Galaxy S26 Ultra. Sdílel rozměrové porovnání se současnou generací, kdy ta příští má být na výšku i šířku nepatrně větší. současně se mobil více zaoblí, čímž takřka definitivně vymizí onen ostřeji střižený vzhled, kterým byly modely s přídomkem Ultra známé.
