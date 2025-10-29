Apple překonává sám sebe. Bizarnější příslušenství ještě neměl

Je paradoxní, že co se nabídky Applu na sebe strhávají kousky, do kterých byste to neřekli. Určitě si vzpomenete na „hadřík“, který vedle šílené cenovky nabídl také „nedostupnost“, jako by se jednalo o nesmírně exkluzivní zboží. A podobné je to i u „šňůry“ za 1799 korun. Ale teď se objevuje něco, vedle čehož toto vše vypadá ještě docela normálně. Na internetu už se mu posměšně přezdívá „ponožka“.
Oficiálně se toto příslušenství v limitované edici jmenuje iPhone Pocket. Jedná se o tašku přes rameno vyrobenou z 3D pleteniny s žebrovanou síťovanou strukturou, do které se vejde váš iPhone, AirPods a další malé nezbytnosti pro každodenní použití. Toto příslušenství bylo vyvinuto studiem Issey Miyake Design Studio, které vytvořilo ikonické černé roláky, které nosil Steve Jobs.
Kapsa se vyrábí ve dvou velikostech, respektive délkách podle toho, jaký preferujete styl nošení. Verze s krátkým popruhem je k dispozici v barvách citronová, mandarinková, fialová, růžová, páví, safírová, skořicová a černá. Dlouhá verze je k dispozici v barvách safír, skořice a černá.
A teď to nejlepší. Zkusíte si tipnout cenu? Krátká může být vaše za 150 a dlouhá za 230, ale mluvíme o cenách v amerických dolarech. Po hypotetickém přidání daně to činí 3800, respektive 5800 korun. A jako by to nebylo málo, podle Applu (apple.com) lze něco takového prodávat pouze v 10 vybraných prodejnách po celém světě, přičemž ta nejbližší je až v Paříži.
