Apple údajně chystá náhradu FineWovenu. Bude TechWoven úspěšnější?

Marek Vacovský
1
Apple údajně chystá náhradu FineWovenu. Bude TechWoven úspěšnější?
Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz
  • Apple údajně chystá nový materiál TechWoven, který má nahradit nepříliš úspěšný FineWoven
  • FineWoven byl představen s iPhony 15 jako ekologická alternativa kůže, ale zákazníci si stěžovali na nízkou kvalitu a rychlé opotřebení
  • Úniky ukazují balení pouzder pro iPhone 17 Pro Max

Podle zpráv serveru majinbuofficial.com, na jehož zprávu upozornil The Verge, by mohl Apple brzy představit novou generaci příslušenství pro iPhony, která nahradí ne příliš úspěšný materiál FineWoven. Jak můžete vidět níže, na sociální síti X byly zveřejněny snímky krabice od pouzder pro chystaný iPhone 17 Pro Max, na nichž se objevuje označení TechWoven. Texturou přitom mají připomínat látková pouzdra pro čtečky Kindle od Amazonu.


Konec FineWovenu byl očekávaný

O konci FineWovenu se spekulovalo již v dubnu 2024, kdy insider Kosutami uvedl, že Apple zastavil výrobu kvůli špatné životnosti a je pravda, že s příslušenstvím z materiálu, od kterého mělo Cupertino velká očekávání, se sice můžete ještě potkat v různých e-shopech, ale Apple jeho využití již silně zredukoval. FineWoven přitom byl původně uveden spolu s iPhony 15 jako ekologičtější alternativa k pravé kůži – obsahoval totiž více než 68 % recyklovaných vláken. Navzdory ušlechtilé myšlence se však ukázalo, že příslušenství vyrobené z FineWovenu zákazníky příliš nepřesvědčilo. Nejčastější kritika mířila na rychlé opotřebení, nevzhlednou patinu a nízkou odolnost.

Takto vypadalo námi používané pouzdro z materiálu FineWoven po několikaměsíčním používání

Katastrofa, nebo přehnaný humbuk?

Na sociálních sítích se po uvedení objevila řada fotografií pouzder FineWoven, která se opotřebovala už po několika dnech používání. Někteří uživatelé si stěžovali, že materiál nevydržel běžné pracovní prostředí, například při manuální práci.

Přečtěte si také

Dlouhodobé zkušenosti z používání pouzdra FineWoven pro iPhone 15 Pro – Katastrofa, nebo jen zbytečný mediální humbuk?

Naše dlouhodobé zkušenosti však nabídly mírně odlišný pohled. Po půl roce používání pouzdra FineWoven pro iPhone 15 Pro sice byly patrné známky patiny – především ztmavnutí hran a jemná diskolorace – celkově ale pouzdro drželo pohromadě, nevykazovalo hluboké škrábance a na dotyk zůstávalo příjemné. Dokonce obstálo i při občasném mytí pod vodou, byť to není doporučený způsob péče. Z našeho pohledu tedy nešlo o vyloženou katastrofu, spíše o materiál, který vyžadoval určité kompromisy.

TechWoven jako druhý pokus

Pokud se úniky potvrdí, bude TechWoven druhým pokusem Applu o nalezení udržitelné náhrady kůže. Z uniklých snímků nelze vyčíst detaily o složení ani odolnosti, jisté je pouze to, že vizuálně působí jinak než FineWoven.

Co myslíte, podaří se Applu napravit si reputaci?

,
Diskuze ke článku
Martin Jeřábek
Martin Jeřábek
Další průser :D
