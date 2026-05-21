Čtvrtý do party přichází. Xiaomi 17 Max osloví zejména velkou baterií

Xiaomi dnes oficiálně představilo již čtvrtého člena vlajkové řady 17, tentokrát má přídomek Max (viz mi.com). Pozor, neplést s modelem 17 Pro Max, v nabídce Xiaomi jde o dva různé typy, které se od sebe dosti liší. Nejsnadněji to poznáte tak, že dnešní novinka Xiaomi 17 Max nemá zadní displej.
Pozornost se totiž soustředila především na baterii, která je křemíko-uhlíková s kapacitou 8 000 mAh. Dle výrobce má mobil hravě vydržet déle než 2 dny na jedno nabití, přičemž i po 1 600 cyklech nabití by se kapacita baterie neměla dostat pod 80 %. To vychází přibližně na 4 roky dosti intenzivního používání. Dočerpání energie umožňuje 100W drátové nabíjení a 50W bezdrátové dovíjení. Spolehnout se můžete i na zvýšenou odolnost dle stupňů krytí IP68 a IP69.
Přídomek Max novinka nemá jen z důvodu nasazené baterie, ale i při pohledu na specifikace displeje. AMOLED panel má 6,9" úhlopříčku, jemné rozlišení, 120Hz obnovovací frekvenci a jas až 3 500 nitů. V displeji je integrována též ultrazvuková čtečka otisků prstů. Pod kapotou má Xiaomi 17 Max procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 spárovaný s 16GB operační pamětí a 512GB úložištěm typu IFS 4.1.
Na zádech je trojice fotoaparátů v čele s 200megapixelovým senzorem Samsung HP9 s optickou stabilizací obrazu. Dále nechybí 50megapixelový teleobjektiv s možností trojnásobného zoomu i focení makra a nakonec 50megapixelový ultraširokoúhlý objektiv. Prostředí má pod palcem nejnovější Android 16 s nadstavbou HyperOS 3.
Nové Xiaomi 17 Max se na čínském trhu nabízí v základní 256GB verzi za v přepočtu 18 tisíc korun i s daní. 512GB varianta vyjde v přepočtu na 21 tisíc korun s daní. Zda se novinky dočkáme i v Evropě, není v tuto chvíli potvrzené.
