Co umí mobil za 2 tisíce? Ukáže vám to nové Realme Note 70T

Pořídit si nový chytrý telefon nemusí představovat vysoké náklady. Zejména pokud nejste příliš nároční, mohou vám stačit i zhruba 2 tisíce korun. O tom, jak takový mobil dnes může vypadat a co může umět, vás přesvědčí novinka Realme Note 70T.
Vzhledově mobil nijak nevybočuje z dnešních trendů a ostudu vám rozhodně neudělá. Konstrukce je plastová, avšak dostalo se i na zvýšenou odolnost. Model Note 70T plní stupeň krytí IP54, takže mu nevadí stříkající voda. Nechybí však ani vojenský standard MIL STD-810H, díky čemuž mobil odolá pádům i teplotním extrémům.
Čelní straně dominuje 6,74" IPS displej s 90Hz obnovovací frekvencí. Nižší HD+ rozlišení by nemělo překvapit, jde o standard v této cenové hladině chytrých telefonů. Výkon má mobil jen standardní, vycházející z procesoru Unisoc T7250, který je vždy spjatý se 4GB operační pamětí. Pestrou volbu však máte v případě úložiště, volit můžete mezi 64 GB, 128 GB a dokonce i 256 GB. Prostředí obstarává starší Android 15 a nadstavba Realme UI 6.0.
Hlavní fotoaparát disponuje 13megapixelovým rozlišením, o sekundárním snímači se výrobci nijak nezmiňuje. Vidíme však kruhovou přisvětlovací diodu, která umí informovat i o zmeškaných událostech. Čelní kamerka má naprosto základní 5megapixelové rozlišení.
Prodejním tahákem Realme Note 70T by mohla být baterie. Chlubí se totiž nadprůměrnou kapacitou 6 000 mAh. Výrobce zmiňuje, že po 1 000 nabíjecích cyklech by kapacita baterie neměla klesat pod 80 %. Rychlost nabíjení jen jen 15 W a je nutné počítat, že na nabíječce mobil stráví více než 2 hodiny.
Nové Realme Note 70T ja na českém trhu nabízeno ve zlaté a černé barvě. Základní verze 64+4 GB vyjde na 2 199 Kč. Prostřední varianta 128+4 GB stojí 2 499 Kč a pomyslná vrcholná avrianta 256+4 GB se prodává za 2 999 Kč.
Technické parametry Realme Note 70TKompletní specifikace
|Konstrukce
|167,2 × 76,6 × 7,9 mm, 201 g, konstrukce: klasická, odolnost: IP54
|Displej
|TFT IPS, 6,74" (1 600 × 720 px)
|Fotoaparát
|13 Mpx, LED dioda, video: 1 920 × 1 080 px
|Chipset
|Unisoc T7250, , GPU: ano
|Paměť
|RAM: 4 GB, vnitřní paměť: 64 GB / 128 GB / 256 GB, paměťové karty: microSDXC
|Datové funkce
|5G: ne, LTE: ano, Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth: 5.4, NFC: ne
|Operační systém
|Android 15
|Akumulátor
|6 000 mAh, bezdrátové nabíjení: ne
|Dostupnost
|září 2025, ?
Načíst všechny komentářePřidat názor