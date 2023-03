Co představí Apple? V jeho pozvánkách jsou ukryta tajná poselství

Fotografie: Apple

Co na další akci představí Apple? Obvykle to bývá ostře střežené tajemství, aby co nejvíce vynikl moment představení, který firma pečlivě buduje už od legendárních vystoupení Steva Jobse. Apple tvrdě bojuje proti tzv. únikům informací do médií a dokonce má pro tuto činnost zřízené speciální oddělení. Na druhou stranu nám dosti okatě napovídá přímo na pozvánce na tu či onu akci. Nevěříte? Podívejte se na tuto pozvánku z loňského září, kdy byl představen iPhone 14.

Na první pohled se zdá, že shluk svítících bodů ve tvaru firemního loga je jen uměleckou stylizací. S odstupem času je však jasné, že se jedná o hvězdy nebo galaxie, protože Apple společně s telefony představil funkci pro nouzovou satelitní komunikaci. Najednou tak dává smysl i slogan „Far out“, tedy „daleko“ nebo „zdaleka“ – iPhony totiž už nekomunikují jen s nedalekými vysílači nebo routery, ale dokážou navázat spojení s družicemi na geostacionární dráze. A to je pořádně daleko.

Každý detail je důležitý

Tato tradice sahá podle theverge.com až někam k roku 2013. Před tím byl Apple poměrně přímočarý a nový produkt rovnou ukázal, případně jen sliboval něco „průlomového“, co později Steve Jobs vytáhl z kapsy na jevišti.

Tohle každému rozjasní den, píše se na pozvánce na zářijovou akci roku 2013, na níž byly představeny iPhony 5c a 5s. Shluk barevných teček okolo vypadá jen jako grafická kreace, ale Apple zde zcela konkrétně ukázal jejich barevné odstíny.

V roce 2016 šel Apple ještě dál a rovnou naznačil funkci, kterou bude společně s novými iPhony představovat. Takzvaný bokeh neboli rozmazané pozadí je rysem dobré portrétní fotografie. Rozostřená světla ve tvaru jablka a jeho stopky tak opět nevypadají jako samoúčelná stylizace, ale zcela jasné poselství.

Stejně kreativní umí být Apple i při práci s textem. Zdánlivě jasný a úderný slogan obvykle pracuje s mnohoznačností významů. Třeba „filmová hláška“ It’s showtime. posloužila hned dvakrát, a to při uvádění první Apple TV i služby Apple TV+. Když Apple mluví o tom, že Time flies, pak se určitě ukážou hodinky. Hi, speed bylo zase docela jasné poselství, že se představí iPhony s 5G sítěmi.

Co je za rohem?

Když jsme tedy vybaveni těmito informacemi, můžeme se znovu podívat na pozvánku na letošní WWDC. Jedná se o vývojářskou konferenci, kde se představují hlavně softwarové novinky. Občas ale akci okoření i zajímavý hardware. Bude tomu tak i letos? Už dlouho se spekuluje o tom, že by Apple mohl představit chytré brýle.

A skutečně, když se znovu podíváme na obrázek, můžeme vidět něco jako stylizovanou část čočky. Několik vrstev nad sebou také může symbolizovat, že by spekulované brýle mohly sloužit hlavně pro rozšířenou realitu. Představte si nejspodnější vrstvu jako pohled na realitu, ke které se pak v dalších vrstvách přidávají nové informace. Spekulace je to odvážná a jestli se vyplní, se dozvíme už 5. června.