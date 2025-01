Lenovo Yoga Slim 9i je první notebook s kamerou skrytou pod displejem

Fotografie: Lenovo

Je to prvek výbavy, na který jsme si zvykli například u ohebných Samsungů. Aby vnitřní displej nerušily žádné výřezy nebo průstřely, je kamera schovaná pod aktivními pixely. Při bližším zkoumání se tato oblast sice patrná, stejně tak jako se to podepisuje na kvalitě pořizovaných záběrů, ale z obou hledisek je to přijatelný kompromis.

Přesně tak lze charakterizovat i hlavní přednost notebooku Lenovo Yoga Slim 9i. Zde má kamera rozlišení 32 megapixelů a díky ukytí pod pixely displeje se přístroj může pochlubit poměrem displeje a těla v působivé výši 98 %. Kamera pod displejem umožňuje používat tenčí rámečky. Dotykový displej OLED 4K120 má standardní velikost 14 palců. Jeho certifikace PureSight zahrnuje 100% podporu sRGB a Adobe RGB. Kromě toho má Yoga Slim 9i špičkový jas 750 nitů a podporuje VESA DisplayHDR True Black 600.

Samozřejmě jako v jiném moderním notebooku nesmí chybět AI. Yoga Slim 9i zvládá úlohy umělé inteligence díky procesoru Intel Core Ultra 7 a jednotce NPU s 48 biliony operací za sekundu (TOPS). Baterie s kapacitou 75 WHr poskytuje výdrž až 17 hodin. O grafiku se stará grafický procesor Intel Arc s jednotným přístupem k paměti. Na výběr budou různé paměťové varianty s maximem 32 GB RAM a 1TB SSD úložištěm.

Notebook bude podle Lenova dostupný od února 2025 s cenou začínající na 1 849 dolarech. Česká cenovka se tak zcela určitě přehoupne přes 50 tisíc korun.