FIXED MagPad Pro (Qi2)

Pokud máte iPhone a hledáte bezdrátový nabíjecí stojánek či podložku, většinou narazíte na problém v podobě poměrně pomalého nabíjení, pokud nabíječka nepodporuje certifikaci Made for MagSafe. Situace se však lepší s příchodem nabíjecích podložek standardu Qi2, jako je FIXED MagPad Pro.

Máte iPhone a chcete si dopřát bezdrátové nabíjení? S nadsázkou by se dalo říct, že budete potřebovat poměrně tlustý manuál – ne, iPhony nejsou vybíravé, klidně je můžete odložit na levnou bezdrátovou nabíječku a dost pravděpodobně se budou nabíjet, problém ale spočívá v rychlosti nabíjení. Apple má totiž přísné podmínky pro to, aby iPhony dovolil nabíjet vyšším výkonem než 7,5 W.

Pokud chcete více, je třeba najít vhodný produkt. Dnes se na jeden takový zaměříme, nese název FIXED MagPad Pro, podporuje Qi2, využívá MagSafe a dokáže váš iPhone dobít výkonem až 15 W.

Technické parametry FIXED MagFlex

Rozměry podložky 6 × 6 × 1 cm Hmotnost 75 g Materiály hliník, plast, silikon, nylon Délka přívodního kabelu 1,2 m Adaptér v balení/nutný minimální výkon ne/20 W Konektor USB-C Bezdrátové nabíjení ano, Qi2, zpětně kompatibilní s Qi Maximální výkon 15 W LED ne Cena 1 290 Kč

Obsah balení: základ

Balení FIXED MagPad Pro je jen o něco málo větší než samotný puk a má to svůj význam – kromě nabíječky s napevno spojeným 1,2m kabelem, který je zakončený USB-C, se v balení nachází jen základní dokumentace ve více jazycích. Nic dalšího, ani adaptér, který by se vcelku hodil. FIXED upozorňuje, že pro správnou funkčnost je nutné pořídit adaptér s výkonem alespoň 20 W.

Líbilo se nám velmi kompaktní balení

bez adaptéru

Konstrukční zpracování: „pukojánek“

Pro inspiraci nemusel FIXED daleko, každý může v MagPad Pro vidět klasickou MagSafe nabíječku, kterou Apple představil v roce 2020 u příležitosti uvedení iPhonů 12. Rozhodně bychom však FIXED křivdili, kdybychom konstatovali, že původní nápad pouze „obrandoval“ a pustil do světa, za MagPad Pro se totiž skrývá více. Hned na první pohled si lze všimnout, že je MagPad Pro tlustší než originální MagSafe, rozměry činí 6 × 6 × 1 cm a váží asi 75 gramů, původní MagSafe puk má 5,59 × 5,59 × 0,55 cm a váží necelých 40 gramů.

Ano, právě tloušťka je výrazná, zhruba dvojnásobná, ale FIXED toho náležitě využil – po obvodu se totiž nachází kroužek, který lze vyklopit a MagPad Pro využít jako stojánek při položení zařízení na šířku. Díky tomu, že je kloub stojánku dostatečně pevný, nijak nemění pozici, oceňuji také výřez pro nehet, díky kterému se stojánek lépe vyklápí. Osobně jsem stojánek využíval jak při sledování videí, tak na nočním stolku, kde mi iPhone sloužil jako noční hodiny. Pro aktivaci tohoto režimu je nezbytné, aby byl iPhone položen na nabíječce s magnety MagSafe v horizontální pozici, obě podmínky FIXED MagPad Pro splňuje.

Puk, včetně výklopného stojánku, je vyroben z hliníku, což chválíme. Zadní strana puku je pogumovaná tak, aby nepoškrábala záda zařízení. S pukem je pevně spojený přívodní 1,2m kabel a pochopitelně je zakončený USB-C. FIXED chválíme za to, že nejde o kabel obyčejný, ale opletený nylonovou textilií.

FIXED MagPad Pro si zaslouží ocenění i za elegantní tmavě šedé provedení. A aby výrobce náležitě upozornil na to, že nabíječka splňuje certifikaci Qi2, je na jejím těle kromě loga výrobce právě i tento symbol – ano, dokážu si představit, že je logo lépe skryté, případně méně výrazné, ale nemohu říci, že by mě obtěžovalo.

Přívodní kabel je pevně spojený, ale také odolný.

Možná se ptáte, jak silné jsou magnety uvnitř. Máme dobrou zprávu – dostatečně. Pokud puk připnete k iPhonu, udrží jej, i pokud se pokusíte mobil zvednout jen pomocí kabelu s připevněnou nabíječkou. Problémem není ani nasazení pouzdra, samozřejmě jen za předpokladu, že i to je kompatibilní s MagSafe a nabízí vnitřní magnetickou výstelku. Není však dobré MagPad Pro zaměňovat za „ring“, který slouží jako jednoúčelový držák/stojánek a většinou se na tělo zařízení lepí, což je ale logické.

FIXED MagPad Pro je elegantní nabíjecí puk s dostatečně dlouhým přívodním kabelem, který je navíc opleten nylonem, aby déle vydržel. I nylon ale můžete poškodit, pozor byste si měli dát na ostré předměty, případně oheň, stále jde však o mnohem lepší variantu, než kdyby byl použitý obyčejný tenký kabel – zvláště s přihlédnutím k tomu, že kabel si doma nevyměníte.

Líbilo se nám rozumné rozměry

funkce stojánku

elegantní barevná varianta

opletený kabel nylonem

USB-C

Qi2 je tu a vám se bude líbit!

Dostáváme se k velmi zábavné části – posledních několik let si stěžujeme, že nabíječky, které nemají certifikaci Made for MagSafe, nedokáží iPhone s podporou MagSafe (iPhone 12 a vyšší) nabít rychleji než výkonem 7,5 W. Aby se iPhone nabíjel maximálním výkonem 15 W, bylo nutné zakoupit bezdrátovou nabíječku přímo od Applu, případně vybírat z pár dalších alternativ, u kterých však byla cena podobně vysoká jako u originálu od Applu. Problém nebyl s MagSafe jako takovým, protože magnety MagSafe měly i velmi levné bezdrátové nabíječky, šlo právě o certifikaci, kterou většina výrobců postrádala, protože byla zkrátka příliš drahá, respektive získání certifikace by výsledný produkt výrazně prodražilo.

Vše vylepšil příchod nové generace standardu bezdrátového nabíjení Qi, tedy Qi2, která vychází z MagSafe a slibuje nabíjení iPhonů rychlostí až 15 W – to se také stalo, avšak Apple se rozhodl, že konkurenci opět uteče, představil tak rychlejší standard MagSafe, který umožní nabíjet nejnovější iPhony 16 výkonem 25 W. Ano, Qi tedy zpřístupňuje 15 W, ale Apple je se svým MagSafe opět o krok dále.

Zpět ale k FIXED MagPad Pro – právě díky certifikaci Qi2 zvládne iPhone nabíjet 15 W, tedy dvojnásobným výkonem oproti doplňování energie bez certifikace (a certifikace Made for MagSafe). Pozor, kromě příslušné nabíječky s podporou Qi2 potřebujete i iPhone, který Qi2 podporuje. V tomto ohledu nás Apple příjemně překvapil, protože cestou softwarové aktualizace přidal zpětně podporu Qi2 pro iPhony 12 a novější, tedy všechny iPhony, které podporují MagSafe (mají na zadní straně MagSafe magnety).

Nabíjení: konečně rychleji

Nyní se podíváme na výkonnostní testy. Jako vzorek jsme použili Apple iPhone 15 Pro Max, který zvládne bezdrátově přijmout výkon až 15 W, tedy maximum toho, co nabízí FIXED MagPad Pro. Použili jsme 29W adaptér od Applu, přičemž nabití na 50 % zabralo 65 minut, na 70 % trvalo 97 minut a na 100 % jsme si museli počkat 2 hodiny a 33 minut. Nutno podotknout, že nabití posledních 20 % zabere opravdu velmi dlouho, takže pokud spěcháte, nabíjet na více než 80 % se příliš nevyplatí. Musíme doplnit, že FIXED MagPad Pro je zpětně kompatibilní se standardem Qi, tedy zvládne dobíjet i starší zařízení bez podpory Qi2, a to 7,5 W.

Klasická MagSafe nabíječka zvládne dobít i AirPods, samozřejmě pouze ty modely, které mají pouzdro s podporou bezdrátového nabíjení, FIXED MagPad Pro to umí také. Zvládnete dobít i zařízení jiných značek, zde vám však povětšinou nepomohou magnety, které správně vycentrují nabíjecí puk tak, aby mohl dodat maximum výkonu.

Líbilo se nám rychlejší nabíjení

podporuje i AirPods

Zhodnocení: nabízí, co slibuje

Pokud bychom srovnali rychlost nabíjení FIXED MagPad Pro a Apple MagSafe (nabíječka 1. generace), dostaneme se prakticky na stejné výsledky, liší se jen o pár minut. Pokud máte iPhone 15 či starší, je 15 W maximem toho, co váš telefon zvládne bezdrátově využít. Pokud chcete rychlejší bezdrátové nabíjení, musíte zvolit některý z iPhonů 16 a zvolit nejnovější nabíječku MagSafe, která podporuje 25W nabíjení a na 50 % zvládne iPhone dobít během zhruba 30 minut.

Nám se FIXED MagPad Pro líbí a jsme rádi, že se nabíječky standardu Qi2 konečně dostávají i na tuzemský trh. Ano, prozatím je to vykoupeno vyšší cenou, protože FIXED MagPad Pro vyjde na zhruba 1 300 Kč, v rámci různých akcí ji však můžete pořídit i za tisíc korun. Časem se budou nabíječky s tímto standardem dozajista zlevňovat a kompletně nahradí původní Qi nabíječky. Osobně oceňuji i kvalitní provedení FIXED MagPad Pro, funkce stojánku je příjemným benefitem.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz