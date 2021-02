Facebook chystá vlastní chytré hodinky. Zaujmout mají nízkou cenou i výbavou

Facebook se kromě investic do virtuální reality a videokomunikátorů rozhodl zkusit své štěstí také v oblasti chytrých hodinek. Server theinformation.com obdržel zprávu o tom, že Facebook připravuje chytré hodinky, které mají disponovat neustálým propojením k mobilní sítí (možná tedy již výrobcem integrovanou SIM) a také předinstalovanými chatovacími aplikacemi, jako je Messenger nebo WhatsApp.

NEW: Facebook is building a smartwatch that it hopes to ship next year.



The device is focused on messaging and health/fitness related features. It will open up yet another avenue of competition with Apple. Story with @waynema: https://t.co/ihs4ilOved