CMF Phone 2 Pro jako nejlepší levný telefon? Má 2× teleobjektiv i originální design

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Pokud vás zaujala dvojice nových Phonů (3a) společnosti Nothing, ale máte omezený rozpočet, mohl by vás oslovit CMF Phone 2 Pro. Nástupce předešlého (vůbec prvního) CMF Phonu přináší výrazné vylepšení v oblasti fotoaparátu, ale také tradičně výrazný design, který by mohl být jedním z hlavních lákadel, nehledě na příznivou cenu.

Oranžová mu sluší

Novinka dorazila na test v oranžovém (či snad již červeném) barevném provedení, které okamžitě zaujme a je příjemnou změnou v záplavě spíše nudně vypadajících smartphonů. Kromě výrazné barvy se tato verze vyznačuje optickým rozdělením zad, kdy je část z matného a druhá část spíše z lesklejšího materiálu. Stejně tak zajímavě vypadá několik šroubků či kolečko ve spodní části. I tentokrát lze kolečko odšroubovat, avšak oproti první generaci je to trochu pracnější, neboť je tenčí a nemá ozubené okraje. Tento krok však chválíme, neboť bylo možné kolečko (závit šroubku) u první generace poměrně snadno ztratit, což se nám v rámci testování povedlo.

Nepřekvapí, že výrobce vsadil na kompletně plastové šasi, nechybí však odolnost IP54 a také zbrusu nové tlačítko Essential Key, které jsme poprvé mohli spatřit právě u Nothing Phonů (3a). Jeho stisknutím, případně podržením, si můžete uložit screenshot či hlasovou poznámku do Essential Space, na kterou se následně podívá AI a pokusí se z obsahu vytáhnout kontext. Takto pro vás může například automaticky vytvořit bodový odškrtávací seznam nebo připomínku. Také haptická odezva je na danou cenovku velmi slušná.

Velký displej s relativně tenkými rámečky

Na čelní straně najdeme 6,77" Full HD+ AMOLED zobrazovací panel s relativně tenkými rámečky, které jsou například tenčí než u Pixelu 9a. Obrazovka má také vysoký jas, a to až 3 000 nitů, ale stejně tak disponuje optickou čtečkou otisků prstů. Ta by se mohla nacházet o něco výš, ale jinak funguje spolehlivě. Příznivce Always-On režimu potěší, že zde nechybí standardně fungující AoD, který umí po nastavení svítit nepřetržitě.

Stran výkonu vše obstarává MediaTek Dimensity 7300 Pro ve společnosti 8 GB RAM. Dostatek výkonu, respektive svižnosti během používání, tak novince rozhodně neschází. Stran konektivity je pak velkou novinkou také NFC, které u předešlého modelu scházelo. Naopak baterie o kapacitě 5 000 mAh zůstala zachována.

Další novinkou je fotoaparát, který doznal značného vylepšení. Výrobce nasadil na zadní stranu dvojici 50Mpx senzorů, a to hlavního o nadprůměrné velikosti 1/1,57" a také dvojnásobného teleobjektivu s podporou až 20násobného digitálního zoomu. Dále nechybí ani 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 16Mpx selfie kamerka.

Dlouhá softwarová podpora a příjemná cena

Potěšila nás také příkladná softwarová podpora, telefon totiž již disponuje dubnovými bezpečnostními záplatami a povedenou nadstavbou Nothing OS 3.2. Výrobce navíc garantuje tři velké aktualizace operačního systému a 6 let bezpečnostních záplat, což je v dané cenové třídě jistě napdůrměrná hodnota. Novinka bude dostupná již za 6 299 Kč ve 128GB provedení. Brzy se můžete těšit na klasickou recenzi, fotočlánek i další obsah.