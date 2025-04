Za málo peněz spoustu objektivů. Jak fotí dostupný CMF Phone 2 Pro?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Společnost Nothing se etablovala jako mladá značka s neotřelým designem, výrazným marketingem a především schopností nabídnout u svých produktů velmi zajímavý poměr cena/výkon. Její podznačka CMF se pak zaměřuje právě na poslední bod z výčtu v předešlé větě a důkazem toho je i nový CMF Phone 2 Pro. V cenovém segmentu okolo 6 tisíc Kč (oficiálně je cena 128GB verze stanovena přesně na 6 299 Kč) disponuje až překvapivě zajímavým fotoaparátem, a to konkrétně dvojicí 50Mpx senzorů, kde kromě hlavního snímače o nadprůměrné velikosti najdeme také dvojnásobný teleobjektiv. Poměrně standardní je pak 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv a 16Mpx selfie kamerka (viz specifikace).

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 2× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 16 Mpx Světelnost objektivu f/1.88 f/2.2 f/2.55 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 15 mm (119,5 stupňů) 50 mm 22 mm Velikost senzoru 1/1,57" 1/4,0" 1/2,88" 1/3" Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm ? µm ? µm Typ stabilizace elektronická stabilizace bez stabilizace elektronická stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Z uvedených specifikací si lze všimnout, že například v případě ultraširokoúhlého objektivu zřejmě výrobce použil stejný senzor, který najdeme také u řady Nothing Phonů (3a). Stejně tak nelze počítat s přítomností optické stabilizace. CMF konkrétně uvádí, že u primárního snímače a teleobjektivu se můžeme spolehnout pouze na stabilizaci elektronickou.