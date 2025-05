Podznačka společnosti Nothing působí na trhu teprve krátce, přesto se jí již povedlo získat si obdobnou pozornost jako sám Nothing. Oproti výrobkům Nothing se CMF snaží ještě více zaujmout poměrem cena/výkon, stejně jako nápaditým designem a speciálními vychytávkami. Jak se povedla horká novinka CMF Phone 2 Pro?

První CMF Phone dorazil s až překvapivě nízkou cenou, která se v době uvedení na trh pohybovala okolo 4 tisíc korun. Novinka, přibližně o dva tisíce korun dražší, již nemá žádné zjevné nedostatky, jako je absence NFC, naopak přináší vzhledem k ceně překvapivý fotoaparát, dlouhou softwarovou podporu a originální vzhled. Jak jsem byl s CMF Phonem 2 Pro spokojený během testu a jedná se o stejnou senzaci, jako tomu bylo v případě jeho předchůdce?

Technické parametry CMF Phone 2 Pro Kompletní specifikace Konstrukce 164 × 78 × 7,8 mm , 185 g , konstrukce: klasická, odolnost: IP54 Displej Super AMOLED, 6,77" (2 392 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , LED dioda, video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Chipset MediaTek Dimensity 7300 Pro , Paměť RAM: 8 GB , vnitřní paměť: 128 GB / 256 GB , paměťové karty: microSDHC Datové funkce 5G: ano , LTE: ano , Wi-Fi: Wi-Fi 6, Bluetooth: 5.3, NFC: ano Operační systém Android 15 Akumulátor 5 000 mAh , bezdrátové nabíjení: ne Dostupnost duben 2025, 6 299 Kč

Obsah balení: moderně environmentální

Stejně jako u Nothing Phonů (3a) na vás čeká i zde ekologicky zpracovaná krabička, která si zachová svůj vzhled i po rozbalení a obsahuje vše potřebné, a dokonce i něco navíc. Kromě telefonu zde na čerstvé majitele čeká USB-C/USB-C kabel, nástroj na vytažení SIM slotu, ale také průhledné silikonové pouzdro. Jeho přítomnost chválím, je však poměrně zvláštní, že dražší Nothing Phony (3a) jej v balení nemají.

Líbilo se nám včetně pouzdra

Konstrukční zpracování: stylovka s modulárním designem

Originální design novinky zůstává věrný předchůdci, zároveň je však v některých ohledech také zcela nový. Tak například záda telefonu již po odšroubování šroubků nelze sejmout. Pokud se rozhodnete si zakoupit jiný kryt od výrobce, musíte jej přišroubovat na „originální“ záda, a tím tak zvětšit tloušťku zařízení. Novinkou je rovněž přítomnost magnetu u zmíněných dokoupitelných zad od výrobce, což znamená, že můžete používat například magnetické držáky do automobilu či na kolo. Další změnou prošlo „kolečko“ v pravém spodním rohu, výrobce totiž zapracoval na tom, aby bylo trochu obtížnější jej odšroubovat. Osobně to považuji za bezpečnostní funkci, neboť se mi podařilo právě toto kolečko (závit šroubku) ztratit na procházce. V neposlední řadě byla i mírně navýšena ochrana, a to na IP54.

Celkově je CMF Phone 2 Pro stále velmi líbivým smartphonem. Testovaná oranžová má navíc vizuálně rozdělená záda a vypadá velmi hezky. Na fotografiích či videu se pak může zdát, že je spíše červená, ale je skutečně oranžová. Vzhledem k ceně nepřekvapí, že telefon je plastový, avšak ne kompletně (i když téměř ano). Výrobce se chlubí tím, že kroužky okolo objektivů jsou z hliníku a pochopitelně ani šroubky nejsou plastové, nýbrž z nerezové oceli. Při jejich šroubování však stojí za to dbát zvýšené pozornosti, ať nedojde k poškrábání okolního plastu samotným šroubovákem. Použitý plast je v každém případě na dotyk příjemný a rozhodně nepůsobí nijak lacině. Zůstalo pak i rozmístění tlačítek. Novinkou je však tlačítko Essential Key, o kterém jsem se rozepsal již v recenzi Nothing Phonu (3a) Pro a jeho funkce je zde identická.

Nothing/CMF považuje Essential Key za možnost, jak si rychle ukládat poznámky a pomocí AI k nim získávat kontext. Jednat se přitom může o screenshot (třeba i náhled z fotoaparátu) a také hlasové poznámky. Kontext dodávaný skrze AI je někdy užitečný, jindy poměrně náhodný a třeba ani příliš neodpovídá obsahu na obrázku či audiozáznamu. Výrobce každopádně sám upozorňuje, že na této vychytávce ještě pracuje a slibuje její postupné vylepšování. V tuto chvíli ji považuji za doplněk navíc, rozhodně nic průlomového, trochu mě ale mrzí, že tlačítko Essential Key nelze (snadným způsobem) namapovat tak, aby spouštělo jiné aplikace.

Samotný telefon má pak 7,8 mm v pase a váží 185 gramů, což z něj podle výrobce dělá nejtenčí smartphone z dílny Nothingu doposud. V ruce se drží příjemně a mírně nadprůměrná je i haptická odezva, která nepůsobí lacině jako u některých jiných smartphonů v tomto segmentu.

Kromě zmíněného dokoupitelného pouzdra pak stojí za zmínku také další příslušenství, například poutko na telefon, jež se připojí právě pomocí šroubu, magnetický stojánek či dokoupitelné objektivy, jež nahradí makro a také zvětší rozsah záběru s efektem tzv. rybího oka. Stejně jako u prvního CMF Phonu i zde platí, že uživatelská komunita přichází s dalšími nápady, s pomocí 3D tiskárny si tak můžete nechat vyrobit skutečně velmi originální kryty na záda či jiné příslušenství.

Líbilo se nám originální design

dokoupitelné příslušenství/modulární design

mírně nadprůměrná haptická odezva

do budoucna zajímavý Essential Key

Nelíbilo se nám konkurence nabídne vyšší odolnost

Displej: za jedna s hvězdou

Už první generace CMF Phonu bodovala v oblasti displeje a CMF Phone 2 Pro v tomto ohledu rovněž nezklame. Tentokrát výrobce nasadil 6,77" AMOLED panel s Full HD+ rozlišením, který nabídne naprosto vše, co byste od zařízení v této cenové relaci mohli očekávat, ať už se jedná o tenké/symetrické rámečky či vysoký jas. Ten byl navýšen na 3 000 nitů, díky čemuž se můžete spolehnout na bezproblémovou čitelnost i v náročnějších světelných podmínkách. Maximální obnovovací frekvence pak činí 120 Hz a umí se měnit dynamicky v rozsahu 30, 60, 90 a 120 Hz dle potřeby, případně si můžete vše manuálně nastavit. Oproti telefonům některých čínských značek také potěší, že nechybí Always-On, který je skutečně vždy zapnutý, tj. neustále svítí, avšak není problém si jej ani naprogramovat na konkrétní čas nebo jej aktivovat poklepáním na displej.

Biometrické rozpoznávání uživatele zajišťuje nepříliš spolehlivý 2D sken obličeje, případně optická čtečka otisků prstů. Mohlo by ale být o něco výš, avšak k samotné funkčnosti nemám co vytknout, neboť pracuje rychle a spolehlivě. Z videostandardů nechybí podpora HDR10+, nikoliv však již Dolby Vision, což lze vzhledem k ceně odpustit.

Líbilo se nám až 120Hz obnovovací frekvence

spolehlivá čtečka otisků prstů

vysoký maximální jas

tenké rámečky

Zvuk: má co zlepšovat

Druhá generace CMF Phonu stále disponuje jen jedním reproduktorem, což je poměrně nepochopitelné, neboť už se nebavíme o telefonu za cca 4 tisíce Kč a v cenovém segmentu Phonu 2 Pro jsou již stereo reproduktory docela běžné. Reproduktor umístěný na spodní straně vedle USB-C přitom hraje docela slušně nahlas, ale přednes je spíše plochý a bez basů.

Nelíbilo se nám pouze jediný reproduktor přinejlepším průměrné kvality

Výkon hardwaru: bez problémů?

Použitý čipset MediaTek Dimensity 7300 Pro přináší spíše kosmetické vylepšení v oblasti výkonu oproti předchůdci, což ale není potřeba nutně vnímat negativně, neboť měl i původní CMF Phone na svou třídu výkonu více než dost. V praxi 4nm čipset vyrobený TSMC zajišťuje dostatek výkonu pro multitasking i hraní středně náročných her, a to i díky 8 GB operační paměti. Z pohledu úložiště lze vybírat mezi 128 a 256 GB, ale také využít až 2TB paměťovou kartu. Během používání jsem nepozoroval ani žádné problémy v oblasti zahřívání, které zde víceméně neexistuje.

Líbilo se nám dostatečný výkon

Výdrž baterie: osvědčená klasika

Použitá 5 000mAh baterie je u smartphonů Nothing víceméně zárukou dlouhé výdrže na nabití a CMF Phone 2 Pro to jen potvrzuje. Spolehnout se můžete na 1,5denní až 2denní výdrž, ale také relativně rychlé nabíjení. Z 0 na 60 % se dostanete za 30 minut, na 90 % pak za 50 minut. Výrobce udává maximální nabíjecí výkon 33 W, avšak v průběhu mého měření jsem byl schopen zaznamenat cca jen 29 W. V nastavení si pak lze rovněž přečíst, kdy byla konkrétní baterie vyrobena, v tomto případě to bylo 22. února 2025. Bezdrátové nabíjení vzhledem k ceně nepřekvapivě chybí.

Líbilo se nám dlouhá výdrž

rychlé nabíjení

Konektivita: Wi-Fi 6 k vašim službám

CMF Phone 2 Pro podporuje kromě již zmiňovaného NFC také Bluetooth 5.3, Wi-Fi 6 i veškeré navigační služby jako GPS, Glonass, BDS, Galileo a QZSS. Někoho by mohla zamrzet absence eSIM, kterou přitom zvládají i cca dvakrát levnější telefony.

Líbilo se nám slušná konektivita (konečně s NFC)

Nelíbilo se nám bez podpory eSIM

Fotoaparát: velké překvapení?

Novinka disponuje hned třemi fotoaparáty na zadní straně, kde najdeme dvojici 50Mpx senzorů a jeden 8Mpx snímač, viz přiložené specifikace. Především přítomnost dvojnásobného teleobjektivu a také velikost snímače primárního fotoaparátu stojí za pozornost, avšak zajímavé je také již zmiňované příslušenství. Bohužel jsem však neměl příležitost tyto originální dokoupitelné objektivy otestovat.

Hlavní snímač Ultraširokoúhlý objektiv 2× Teleobjektiv Selfie kamerka Rozlišení 50 Mpx 8 Mpx 50 Mpx 16 Mpx Světelnost objektivu f/1.88 f/2.2 f/2.55 f/2.2 Ohnisková vzdálenost/rozsah záběru 24 mm 15 mm (119,5 stupňů) 50 mm 22 mm Velikost senzoru 1/1,57" 1/4,0" 1/2,88" 1/3" Velikost pixelu 1 µm 1,12 µm ? µm ? µm Typ stabilizace elektronická stabilizace bez stabilizace elektronická stabilizace bez stabilizace Typ ostření PDAF pevné ostření pevné ostření pevné ostření

Trochu netradičně začnu od videa, kde chválím, že 4K s 30 FPS podporuje jak hlavní snímač, tak teleobjektiv. To je rozhodně něco, co v této cenové relaci není standardem. Zároveň je však právě u videa patrná absence optické stabilizace, což se projeví na roztřepanějších záběrech při pohybu. Kvalita snímků je pak, opět s přihlédnutím k ceně, velmi slušná. Navzdory technologii Ultra XDR je sice patrné, že právě HDR občas nefunguje ideálně a expozice není nastavena nejlépe, ale celkově jsou snímky povedené i poměrně detailní. Oproti telefonům Nothing je patrné, že barvy jsou saturovanější, což nemusí každému vyhovovat, ale samozřejmě to lze upravit. Ultraširokoúhlá kamerka je pak rozhodně nejslabší z trojice na zádech, neboť ztrácí detaily i v relativně dobrých světelných podmínkách a také trpí na výraznější deformaci v oblasti rohů. Selfie kamerka pak podporuje max. Full HD záznam a 1× či 1,2× přiblížení. Kvalita snímků je ucházející, stejně jako je tomu u portrétů.

Líbilo se nám vzhledem k ceně velmi slušná fotovýbava

4K video na hlavní snímač i teleobjektiv

Nelíbilo se nám bez optické stabilizace

Software: příkladná

Výrobce garantuje 3 velké aktualizace OS a 6 let bezpečnostních záplat, což je vzhledem k ceně nadprůměrné. U tohoto výrobce navíc máte záruku, že budou aktualizace (ať už bezpečnostní či ty velké) skutečně aktuální a nedorazí se zpožděním, jak tomu u některých značek bývá. V systému rovněž neschází aktuální verze chytrého asistenta Gemini, kterou spustíte podržením vypínacího tlačítka, případně oblíbená funkce Circle to Search. Velkou výhodou tohoto telefonu je také samotná nadstavba Nothing OS 3.1 postavená na Androidu 15, která je velmi svižná, krásně přehledná a přitom ne sterilní, jak by mohl být vyloženě „čistý“ Android, ze kterého vychází.

Líbilo se nám dlouhá softwarová podpora

čistý a svižný systém

Zhodnocení

CMF Phone 2 Pro je skvělou volbou pro všechny, kteří hledají něco neotřelého s možností zajímavého příslušenství a zároveň si potrpí na povedený systém, dlouhou výdrž na nabití, kvalitní displej a chtějí mít i dostatek výkonu. Konkurence může nabídnout vyšší ochranu a občas i prémiovější materiály, avšak celkově má CMF Phone 2 Pro velmi lákavý poměr cena/výkon a oslovit by vás mohl i jeho na tuto cenovou kategorii velmi slušný fotoaparát.

Konkurence Redmi Note 14 Pro nabídne 200Mpx primární snímač s optickou stabilizací, eSIM, odolnost IP68 i mírně větší baterii s podporou 45W nabíjení. Oproti CMF Phonu 2 Pro má však také méně výrazný design bez možnosti modulárních doplňků, ne každému též musí vyhovovat nadstavba HyperOS či zaoblený displej. Přejít do katalogu Xiaomi Redmi Note 14 5G Rozměry 162,4 × 75,7 × 8 mm , 190 g Displej OLED, 6,67" (2 400 × 1 080 px) Fotoaparát 108 Mpx Procesor MediaTek Dimensity 7025 Ultra , Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , microSDXC Akumulátor 5 110 mAh Za podobné peníze lze aktuálně zakoupit také Nothing Phone (2a) se zajímavými zády s prvkem Glyph, lepšími fotoaparáty (i když bez teleobjektivu) a stejně povedeným systémem od Nothingu. Menší výhodou může být rovněž mírně rychlejší nabíjení. Přejít do kataloguPřečíst recenzi Nothing Phone (2a) Rozměry 161,7 × 76,3 × 8,6 mm , 190 g Displej AMOLED, 6,7" (2 412 × 1 080 px) Fotoaparát 50 Mpx , video: 3 840 × 2 160 px, 30 FPS Procesor MediaTek Dimensity 7200 Pro , 2×2,8 GHz + 6×2 GHz Paměť RAM: 8 GB , úložiště: 256 GB , ne Akumulátor 5 000 mAh

Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz