Stylové hodinky, co nezruinují vaši peněženku? Unboxing a dojmy z CMF Watch 3 Pro

Podznačka CMF od společnosti Nothing spatřila světlo světa teprve v roce 2023, přesto má na svém kontě již dva smartphony a celou řadu zajímavého příslušenství. Zachovává si přitom výrazný design, jak jsme zvyklí u Nothing, a ještě zajímavější poměr cena/výkon. V tomto duchu výrobce uvedl také nové hodinky CMF Watch 3 Pro, které pro vás již testujeme. Na co se můžete těšit v balení a jaké jsou naše první dojmy?
Místo žvýkaček hodinky CMF Watch 3 Pro?
Samotné balení hodinek je poměrně stylové. Je totiž koncipováno jako doplňkový sortiment, který byste si (hypoteticky) mohli koupit v obchodě u pokladny, kde je vystaveno drobné občerstvení, jako jsou žvýkačky a další. Krabička je přímo dělaná na to, aby ji bylo možné zavěsit na držák. Uvnitř pak najdeme vše důležité: tělo hodinek, řemínek, nabíjecí kabel zakončený USB-A konektorem a manuál.
Hodinky působí s kombinací černého pouzdra s oranžovými prvky na lunetě a otočné korunce a rovněž barvou řemínku poměrně výrazně, ale míra křiklavosti je ještě únosná a na zápěstí vypadají hezky. Co se zpracování pouzdra týče, prostřední část tvoří hliníková slitina, zatímco horní část (lunetu) a spodní část se senzory tvoří kompozitní (plastový) materiál. Ochrana IP68 je zcela dostačující a je osvěžující, že na hodinkách najdeme kromě displeje pouze jeden ovládací prvek, a to korunku na pravé straně. Ta slouží jako tlačítko a lze s ní i skrolovat v prostředí hodinek.
Silnou stránkou novinky je rovněž vizuál systému, který je pro tuto značku typicky minimalistický a nepůsobí rušivě. Hodinky dávají na odiv svůj 1,43" AMOLED displej, který má bezproblémovou čitelnost, a to třeba i přítomností světlého ciferníku, jenž odhalí relativně tenké rámečky. Obrazovku chrání blíže nespecifikované sklo a kromě desítek ciferníků nechybí ani režim AoD a povedené widgety.
Téměř dvoutýdenní výdrž na nabití
Tradičně silnou stránkou uzavřených operačních systémů je delší výdrž, což platí i pro CMF Watch 3 Pro. Ta má činit až 13 dní na plné nabití. O naše dojmy z používání (nejen v oblasti výdrže) se podělíme v klasické recenzi, ale už nyní můžeme prozradit, že stran výdrže vypadá novinka velmi slibně. Za výhodu lze rovněž považovat možnost hodinky spárovat s Androidem i s iOS.
Aplikace Nothing X je pěkně zpracovaná a nabízí možnost přepisu hlasových poznámek (prozatím pouze v angličtině), úpravu rychlé nabídky sportů nebo využití běžeckého trenažéru na míru. V rámci zdraví pak můžete sledovat klasické metriky, jako srdeční tep, SpO2, spánek, stres, Vo2 Max a mnohé další.
Ptejte se, co vás zajímá
Nové CMF Watch 3 Pro se prodávají za sympatickou cenu 2,5 tisíce Kč a zdá se, že si své fanoušky najdou. Ať už je to povedený design, příslib dlouhé výdrže, hezký displej, nebo to, že si rozumí s Androidem i s iOS. Naše kompletní dojmy z používání, respektive finální verdikt, si necháme do klasické recenze. Vy se mezitím můžete ptát na vše, co vás ohledně hodinek zajímá.
CMF Watch 3 Pro
|Konstrukce
|25,8 × ? × 14,4 mm, 51,9 g, odolnost: IP68
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,43" (466 × 466 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, ne, ne
|Akumulátor
|350 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:39 hodin