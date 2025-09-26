CMF, podznačka společnosti Nothing, vychází z ověřeného konceptu nabídnout zákazníkům cenově dostupnější produkty pod oblíbeným brandem, které se navíc v tomto případě opírají také o výrazný, i když ne logicky prémiový, design. V tomto duchu dorazily také CMF Watch 3 Pro za 2,5 tisíce korun, jimž nechybí duální GPS, 1,43" AMOLED displej či zvýšená odolnost.
Technické parametry CMF Watch 3 ProKompletní specifikace
|Konstrukce
|47 × 47 × 14,4 mm, 51,9 g, odolnost: IP68
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm), zapínání: přezka
|Displej
|AMOLED, 1,43" (466 × 466 px), tvar: kruhový
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Datové funkce
|Bluetooth: 5.3, Wi-Fi: ne, mobilní sítě: ne, NFC: ne
|Chipset
|Paměť
|vnitřní paměť: ?, paměťové karty: ?
|Akumulátor
|350 mAh, nabíjení: proprietární kolébka, doba nabíjení: 1:39 hodin
|Dostupnost
|červenec 2025, 2 499 Kč
Obsah balení: jako „ze škatulky“
Samotné balení hodinek je odkazem na drobnosti, které si můžete na konci nákupu přikoupit na miniaturních kovových věšácích u pokladen, v tomto případě si však nekupujete balíček žvýkaček, nýbrž líbivé chytrý hodinky. V balení kromě samotných hodinek se silikonovým řemínkem najdeme již jen nabíjecí kabel, který je zakončený starším USB-A, stejně jako je tomu třeba stále u hodinek Huawei.
- nic důležitého nechybí
Konstrukční zpracování: plast a hliník, hliník a plast
Možnosti výrobce z hlediska použitých materiálů byly vzhledem k ceně poměrně limitované, přesto si poradil velmi dobře. Základ těla/pouzdra tvoří kov, který zaručuje odolnost vůči mechanickému poškození (hodinky disponují ochranou IP68, nezaleknou se tak vody ani prachu), luneta a spodní strana je však z plastu. Zejména u spodní části, kde logicky najdeme také senzory a nabíjecí piny, bych velmi ocenil, kdyby výrobce zvolil raději sklo, keramiku (či snad hliník) namísto plastu, alespoň ve vystouplejší části se senzory. Osobně vnímám, zejména po náročnější sportovní aktivitě, kdy se vám zápěstí logicky pod hodinkami zpotí, že je mi mnohem příjemnější mít na ruce hodinky s keramickou zadní částí, která je navíc antialergenní. Nejedná se však o žádnou zásadní výtku. Jedním dechem dodám, že to není standardem ani u výrazně dražších modelů, například výrazně dražší Galaxy Watch8 od Samsungu mají většinu zad také „jen“ plastových.
Důležité je zmínit, že CMF Watch 3 Pro se na zápěstí nosí příjemně, čemuž napomáhá kromě hmotnosti cca 52 gramů i pěkně zpracovaný silikonový řemínek, v mém případě v oranžovém reflexním provedení. Výrobce má v nabídce také varianty Light Grey a Dark Grey, které jsou konzervativnější a nevzbudí tolik pozornosti.
Hodinky jsou vybaveny jediným fyzickým ovládacím prvkem, kterým je otočná korunka (ta je zároveň tlačítkem) na pravé straně. Korunku lze snadno nahmatat, má praktické vroubkování a její otáčení doprovází na danou cenu prémiová haptická odezva. Řemínek je navíc uchycen standardním způsobem (přes „osičku“), tudíž není problém jej vyměnit za jiný.
- ochrana IP68
- povedený design
- standardizované uchycení řemínků
- kvalitní haptická odezva
Displej: velký AMOLED panel se spoustou ciferníků
CMF Watch 3 Pro jsou vybavené 1,43" zobrazovacím panelem, který je typu AMOLED, a kryje jej sklo. Během přibližně měsíčního používání jsem nezaznamenal na displeji žádné škrábance. Snad jen oleofobní vrstva je slabší, neboť se obrazovka velmi rychle špiní, stejně tak je nutné počítat s věčným usazováním prachových částic v oblasti rámečku, kde displej lemuje mírně vystouplá luneta.
Obrazovka má více než dostačující jemnost 326 PPI (466 × 466 pixelů) a také je k dispozici více než 100 různých ciferníků. Výrobce se dokonce nebojí nabídnout ani ciferníky, které vyplní celý displej světlým pozadím. Samotné rámečky obrazovky jsou ostatně pěkně schovány pod lunetou, což znamená, že vizuálně displej žádné rámečky nemá. Z pohledu maximálního jasu uvádí výrobce hodnotu až 670 nitů, která je vzhledem k ceně naprosto v pořádku. V rámci používání samozřejmě můžete natrefit na některé situace, kdy například s nasazenými slunečními brýlemi nebude viditelnost úplně ideální, ale celkově vzato jsem s jasem neměl problém a v 99 % případů byla čitelnost naprosto bezproblémová. Příkladně fungovala také automatická regulace jasu a nechybí ani Always-On.
- kvalitní AMOLED
- velikost i množství ciferníků
- slabší oleofobní vrstva (displej se rychle ušpiní)
Systém a výkon: bez výtek, nebo má i mouchy?
Stejně jako u dalších chytrých hodinek v této cenové kategorii nelze počítat s Wear OS, ale s vlastním systémem výrobce, respektive dle jeho potřeb upraveným RTOS, který najdeme u většiny obdobných produktů. Omezenější možnosti má v takovém případě vykoupit především dlouhá výdrž. Systém CMF Watch 3 Pro jako takový však hodnotím převážně pozitivně. Samozřejmě se můžete těšit na klasický Nothing/CMF vizuál, pěkně svižný je také chod hodinek a nechybí ani některé funkce navíc.
Jednou z nich je například možnost do hodinek diktovat poznámky, které si následně odešlete do smartphonu a v rámci aplikace Nothing X získáte jejich přepis. Zde si také můžete zvolit, zda chcete preferovat rychlost, nebo kvalitu pořízeného přepisu. Zajímavostí je, že pokud si pokusíte přehrát záznam na telefonu, ozve se zvuk ze „sluchátka“, nikoliv hlavního reproduktoru (typicky ve spodní části). Pokud se nejedná o bug, je výrobce snad až geniální a pokusil se tímto způsobem zřejmě eliminovat fenomén „chleba u ucha“ běžný v případě, kdy si uživatelé přehrávají hlasové zprávy, na druhou stranu je hlasitost přehrávání nižší. Bohužel ale hodinky či spíše aplikace v tuto chvíli neumí přepsat český jazyk, namísto toho se pokusí si „domyslet“, co jste říkali v angličtině. Výsledkem je naprosto nepoužitelný přepis. Pokud si však do hodinek nahrajete zvukovou poznámku v angličtině, funguje přepis velmi přesně.
Z dalších funkcí či miniaplikací neschází například kalkulačka, kalendář, počasí, ovladač přehrávání hudby na telefonu, dálkové ovládání fotoaparátu (fotoaplikaci je nejprve nutné spustit a poté hodinky fungují jako spoušť), svítilna či možnost prozvonit telefon. Nechybí ani hlasový asistent, který výrobce propaguje ve spojitosti s ChatGPT, respektive v hodinkách integrovanou AI. ChatGPT vám nicméně bude fungovat pouze v případě propojení hodinek s telefonem značky Nothing/CMF. Pokud máte hodinky spárované s jiným smartphonem (např. iPhonem), spustí se Siri či jiný nastavený asistent.
Samotná mobilní aplikace je pak velmi povedená, skýtá mnoho různých nastavení, působí přehledně a také vizuálně hezky. Nastavit si můžete například časté kontakty, časté sporty, oznámení, chytrá gesta (třeba pootočením zápěstím přijmout/zavěsit hovor) nebo přiřadit zkratku k dvojitému stisknutí korunky hodinek. Skrze mobilní aplikaci lze také prozvonit hodinky, což je praktická funkce, která u hodinek mnohdy schází. Drobnou vadou na kráse jsou pak občasné problémy se špatně vykreslenou českou diakritikou, u notifikací jsem však nezaznamenal žádný problém ani pozdní upozornění.
- systém s mnoha funkcemi
- svižný chod
- integrace ChatGPT
- povedená mobilní aplikace
- ChatGPT pouze v propojení s telefonem stejné značky
- přepis poznámek prozatím nefunguje v češtině
Výdrž a nabíjení: pouze průměr
CMF Watch 3 Pro jsou vybavené 350mAh baterií, která má zajistit až 13denní výdrž v rámci běžného používání, s aktivovaným AoD v kombinaci s náročnějším používáním pak 4,5 dne. Ačkoliv nepovažuji způsob, jaký jsem hodinky používal, za extra náročný, obvykle jsem se pohyboval na 4 dnech používání na plné nabití (s aktivovaným AoD), výdrž je tedy spíše slabší (vzhledem k tomu, že se jedná o hodinky s RTOS) a nijak neoslní.
Rychlost nabíjení je bezproblémová, za rovnou hodinu jsem byl schopen hodinky nabít z 1 na 80 % a za půl hodiny se dostanete cca na 50 %. Problémové pak může být samotné nabíjení, kdy je magnetický konektor s piny velmi nestabilní. Pokud jste tak například zvyklí hodinky nabíjet na pracovním stole, kde zároveň pracujete na počítači, může i malé „drcnutí“ do hodinek znamenat, že se piny odpojí a přestanou nabíjet. Výrobce by se rozhodně měl zaměřit na to, aby u příští generace přišel s lepším (stabilnějším) řešením.
- relativně rychlé nabíjení
- nepraktické nabíjení a spíše slabší výdrž na nabití
Sportovní a zdravotní funkce: duální GPS k vašim službám
Navzdory nízké ceně CMF Watch 3 Pro překvapí duální GPS, která funguje skutečně velmi dobře, přičemž vycházím z několika důvěrně známých procházkových tras se psem, jež částečně vedou lesem bez přímé viditelnosti na nebe. Trasu jsem zkoušel měřit také na Vinohradech (včetně procházky Grébovkou), kde si rovněž vedly velmi slušně. V tomto ohledu si tedy hodinky vedou velmi dobře, stejně jako v oblasti naměřených sportovních metrik. V aplikaci Nothing si můžete prohlédnout různé údaje, včetně intervalů srdeční frekvence, max. úrovně VO2, tréninkové zátěže či doby zotavení.
Monitorovat samozřejmě rovněž můžete informace o srdeční frekvenci, okysličení krve či spánku a úrovni stresu. Osobně se mi velmi líbí vizuál, který je minimalistický a pěkně přehledný, aplikaci/hodinkám dodává šmrnc, který mnoho konkurenčním hodinkám s typicky pestrobarevnou aplikací schází. Dlaždice si zde také můžete měnit dle vlastních preferencí a k dispozici je i běžecký trenér na míru, který se vás zeptá, jaké vzdálenosti obvykle běháte, jaký máte cílový čas dokončení a jak dlouho (kolik týdnů) byste chtěli trénovat. Po zodpovědění několika dalších otázek vám vytvoří tréninkový plán na míru.
Hodinky zvládají rovněž automatický rozpoznat vybrané sportovní aktivity a detekovat ukončení aktivity. V tomto ohledu nejsou tak promptní jako nedávno testované Galaxy Watch8, ale délka rozpoznání ukončení sportu se drží v rozumných mezích. Během pár minut se tak zeptají, zdali jste již dosportovali.
- duální GPS
- široká nabídka zdravotních/sportovních funkcí
- přehlednost naměřených dat
Zhodnocení
CMF Watch 3 Pro vzhledem k aktuální ceně pod úrovní 2 tisíc korun lákavou volbou pro všechny, kteří hledají cenově dostupné, přesto líbivé, hodinky s kvalitním AMOLED displejem, povedenou mobilní aplikací a slušnou nabídkou sportovních/zdravotních funkcí. Kde mě hodinky mírně zklamaly, je výdrž, která by mohla být o něco delší, stejně tak nabíjecí kolébka má k dokonalosti daleko, neboť se velmi snadno samovolně odpojí.
Konkurence
Za příplatek zhruba tisíc korun můžou být vaše Xiaomi Watch S4, které podporují bezkontaktní placení a také vyměnitelné lunety. Lepší je také výdrž a způsob nabíjení, mobilní aplikaci má však podle mého názoru lépe zpracovanou Nothing, i když není dokonalá.
Xiaomi Watch S4
|Konstrukce
|47,3 × 47,3 × 12 mm, 44,5 g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano (22 mm)
|Displej
|AMOLED, 1,43" (466 × 466 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, LTE, NFC
|Akumulátor
|486 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
Xiaomi Redmi Watch 5 nabídnou 2,07" AMOLED obrazovku praktičtějšího obdélníkového tvaru, hliníkový rámeček i možnost dokoupení originálního řemínku z telecí kůže. Oproti CMF Watch 3 Pro nejsou ale vybaveny duální GPS, zato mají větší 550mAh baterií.
Xiaomi Redmi Watch 5
|Konstrukce
|? × ? × 10,5 mm, ? g, odolnost: ano
|Pásek
|umělý, vyměnitelný: ano
|Displej
|AMOLED, 2,07" (432 × 514 px)
|Systém
|proprietální, kompatibilní s: Android, iOS
|Konektivita
|Bluetooth: 5.3, NFC
|Akumulátor
|550 mAh, nabíjení: proprietární kolébka
Foto: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz