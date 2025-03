Nothing Phone 3a (Pro) oficiálně: nic jiného než skvělý telefon?

Fotografie: Ioannis Papadopoulos, mobilenet.cz

Jedním z nejzajímavějších produktů spojených s veletrhem MWC 2025 je nepochybně Nothing Phone 3a (Pro). Dvojice modelů, které jsou si v mnoha ohledech značně podobné, se přitom dostala do redakce s předstihem, a tak vám můžeme kromě informací souvisejících s představením přinést také letmé dojmy z používání. Jak vyplývá z titulku tohoto článku, výrobci se i tentokrát povedlo zaujmout.

Nothing 3A a 3A Pro chtějí být nejlepší střední třídou

V čem se vlastně liší?

Loňský Nothing Phone (2a) (případně vylepšený model s označením Plus) v nás zanechal skvělé dojmy, a přestože nebyl ve všech ohledech dokonalý (například odolnost), snadno se dostal do skupiny telefonů, které lze velkému množství zákazníků s klidným svědomím doporučit. U řady (3a) jsme se pak dočkali příchodu rovnou dvou variant. Neliší se přitom velikostí, ale fotoaparátem a částečně pochopitelně také designem.

Oblasti, kde jsou novinky identické, je například displej. Ten má úhlopříčku 6,77", Full HD+ rozlišení a nově i vyšší maximální jas až 3 000 nitů. Obrazovka je přitom plochá, z výroby ji chrání fólie a sází na ochranné sklo Panda Glass. Samozřejmostí je rovněž podpora 120Hz obnovovací frekvence a nechybí ani optická čtečka otisků prstů, která by mohla být umístěna o něco výš, ale funguje příkladně. Celkově obrazovku hodnotíme v rámci dosavadního používání velmi kladně.

Telefony se však neliší ani co se týče výkonu, který obstarává Snapdragon 7s Gen 3. Jedná se o 4nm čipset s osmi jádry vyrobený druhou generací 4nm výrobního procesu společností TSMC. Společnost mu dělá 12 GB RAM + 256 GB úložiště, případně také možnost 8 GB operační paměti a 128GB úložiště u cenově dostupnějšího Nothing Phonu (3a). V rámci testování mají novinky výkonu více než dost, nezahřívají se ani při náročnějších aktivitách a mají také skvělou výdrž na nabití. Ostatně zvolený čipset umožňuje rovněž dlouhou softwarovou podporu, konkrétně příslib tří velkých aktualizací operačního systému a nadprůměrných 6 let bezpečnostních záplat. Telefony mají k dnešnímu dni únorové bezpečnostní záplaty a samozřejmě také Android 15 a velmi povedenou nadstavbu Nothing OS 3.1. Praktickou vychytávkou je například zámek na možnost vypnout telefon. V případě krádeže jej tak zloděj nebude moci vypnout bez zadání hesla.

V oblasti výdrže jsme se pak dočkali 5 000mAh baterie s podporou 50W drátového nabíjení, přičemž bezdrátové nabíjení i tentokrát chybí, což je jedna z mála výtek, které lze k nové řadě telefonů výrobce Nothing mít. Výdrž na nabití je velmi dobrá, nejen díky relativně velké baterii, ale také díky úspornému systému. Nabití na 50 % kapacity pak trvá přibližně 20 minut.

Známý Glyph a Essential Key

Po designové stránce zůstávají novinky věrné ikonickému designu a tedy i takzvanému Glyphu – systému LED na zádech, které umí posloužit jako méně intenzivní přisvícení, ale také různě blikat a informovat tak uživatele o notifikacích, časovači atd. Novinkou je pak Essential Key tlačítko na pravém boku, pomocí kterého si můžete uložit screenshot či hlasovou poznámku a AI k tomu doplní kontext. Funkce je to zajímavá a v kontextu dokáže nabídnout například vytvoření upozornění apod., ale alespoň prozatím nefunguje v ČR až tak dobře. Například rozpoznávání hlasových poznámek v ČJ má do dokonalosti daleko. Lze však předpokládat, že se brzy zlepší.

Oproti například nedávno uvedenému Galaxy A56 lze pak namítnout, že mají novinky pouze plastový rámeček, přesto se však výrobci povedlo zachovat poměrně prémiový design a nijak nás neuráží. Pochvalu si také zaslouží za vylepšení odolnosti, kdy je nyní dostupná ochrana IP64 namísto předešlé IP54. Snad se tak například u příští generace dočkáme i ještě vyšší ochrany před vodou (např. IP67).

Oblasti související s designem je rovněž fotoaparát, kdy můžeme Nothing Phone (3a) Pro a Nothing Phone (3a) snadno rozpoznat podle fotomodulu. Pro verze totiž disponuje trojnásobným periskopovým teleobjektivem s 50Mpx rozlišením a clonou f/2.55. Snímač má velikost 1/1.95" a nechybí mu optická stabilizace ani šestinásobné přiblížení výřezem ze senzoru. Maximální zoom je 60násobný.

Zbývající fotovýbava je pak velmi podobná. Jako hlavní snímač byl u obou dvou telefonů nasazen 50Mpx senzor od Samsungu s clonou f/1.88 a podporou OIS a také 8Mpx ultraširokoúhlý objektiv od Sony s rozsahem záběru 120 stupňů a clonou f/2.2. Větší rozdíl najdeme u selfie kamerky, kdy model Pro má 50Mpx čelní fotoaparát od Samsungu o velikosti 1/2.76" a clonou f/2.2, zatímco Phone (3a) disponuje 32Mpx selfie kamerkou o velikosti 1/3.44" a clonou f/2.2.

A jak je na tom Nothing Phone (3a) co se teleobjektivu týče? I tento model má možná trochu překvapivě teleobjektiv, i když pouze dvojnásobný (tj. není typu periskop jako u modelu Pro). Tento snímač o 50Mpx rozlišení je od Samsungu, má clonu f/2.0 a velikost 1/2.74". Také nemá optickou stabilizaci, pouze elektronickou, s čímž je potřeba počítat. Tím zároveň objasňujeme hlavní rozdíl mezi dvojicí modelů, neboť je to právě design a teleobjektiv, jinak jsou si skutečně velmi podobné. Již brzy se můžete těšit na fotočlánky a samozřejmě i podrobnou recenzi.

Dostupnost a ceny

Nová řada Nothing Phone (3a) startuje na ceně 9 199 Kč za model Nothing Phone (3a) v konfiguraci 8 GB RAM a 128 GB úložiště. Za verzi s 12 GB RAM a 256 GB úložiště pak zákazníci zaplatí 10 399 Kč. Lépe vybavený model Nothing Phone (3a) Pro v jediné konfiguraci 12 GB RAM a 256 GB úložiště si pak výrobce cení na 11 999 Kč.

Telefony lze předobjednat od zítřejšího dne (5. března) u vybraných českých prodejců, a již dnes na oficiálních stránkách výrobce nothing.tech. Novinky se dostanou do prodeje 25. března. K předobjednávkám a nákupům v prvních dnech prodeje (do 18. března) dostanou zákazníci zdarma hodinky CMF Watch Pro v šedé barvě (Ash Grey) při zakoupení modelu Nothing Phone (3a). S nákupem modelu Nothing Phone (3a) Pro zákazníci obdrží zdarma sluchátka Nothing Ear (a) Black.