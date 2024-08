Čím větší, tím lepší. Jak rychle se nabíjí nové Pixely 9 (bez)drátově?

Fotografie: Google

Oblast nabíjení, resp. nabíjecího výkonu či rychlosti jako takové, je u moderních smartphonů velmi diskutovaným tématem, přičemž platí, že čím rychleji se telefon nabíjí, tím komfortnější je jeho používání. Smartphony společnosti Google bohužel dlouhodobě stagnují a oproti mnoha čínským značkám zůstávají pozadu. Nicméně Google není jediný, podobně je na tom i Apple či Samsung. S uvedením nové řady Pixelů 9 jsme se každopádně dočkali menšího vylepšení, které se týká především budoucích majitelů Pixelu 9 Pro XL.

Největší 9 Pro XL je přeborníkem v nabíjení

Jak jste si mohli přečíst v našem preview, Pixel 9 a Pixel 9 Pro se velikostně neliší (rozdíl v hmotnosti činí pouze 1 gram) a rovněž kapacita baterie 4 700 mAh je pro oba dva modely stejná. Navzdory cenovému rozdílu a označení Pro je bohužel i pro tento Pro model nabíjení relativně pomalé a výrobce slibuje, že se zcela vybitý smartphone za půl hodiny nabije na 55 %. Hodnota to není vyloženě špatná a vzhledem k předpokládané 1,5 až 2denní výdrži smartphonu při běžném používání by nemusela být přímo omezující. Avšak v kontextu toho, že některé smartphony se nabijí za 20 minut do plné kapacity, ani zvlášť neoslní. Stejnou rychlost nabíjení pak Google slibuje u Pixelu 9, v obou případech při použití 45W USB-C Power Charger adaptéru, který se prodává samostatně. Avšak postačit by měl jakýkoliv adaptér s podporou Power Delivery.

O poznání lépe, a pomyslným šampionem rychlého nabíjení u Pixelů, je model Pro XL, který by měl dosahovat nabíjecího výkonu až 37 W. Pochopitelně zůstává otázkou, jak dlouho dokáže Pixel 9 Pro XL tento nabíjecí výkon udržet, a zda se nejedná pouze o velmi krátký okamžik, jak to často bývá. Nicméně výrobce slibuje, že se zmíněným 45W adaptérem lze nabít 5 060mAh baterii Pixelu 9 Pro XL za 30 minut na hodnotu 70 %. Zajímavostí je, že u ohebného Pixelu 9 Pro Fold Google podobný údaj neuvádí a dozvíme se od něj pouze to, že za „několik minut nabíjení 45W adaptérem získá Pixel 9 Pro Fold mnoho hodin výdrže“.

V oblasti bezdrátového nabíjení k žádnému vylepšení nedošlo. Pixel 9 Pro XL podporuje až 23W bezdrátové nabíjení, zatímco Pixel 9 Pro jen 21 W a Pixel 9 15 W. Platí také, že pro dosažení výkonu bezdrátového nabíjení vyššího než 12 W je potřeba použít proprietární bezdrátový nabíjecí stojánek Google Pixel Stand (2. generaci), přestože je limit výkonu nabíjecího standardu Qi stanoven na 15 W.

Co stojí za rozdílem v nabíjecím výkonu?

Ačkoliv se přímo od Googlu zřejmě jen tak nedozvíme oficiální vysvětlení toho, proč se Pro XL jako jediný může pyšnit nabíjením vyšším výkonem, pravděpodobně za tím stojí konstrukce telefonů, uspořádání komponent, respektive schopnost odvádět teplo. Odpařovací komorou disponují oba dva modely Pro, avšak zřejmě pouze Pro XL se dokáže uchladit natolik, aby výkonnější nabíjení nepředstavovalo problém. V kontextu již zmíněných čínských výrobců má Google stále co zlepšovat, nicméně si i tak zaslouží menší pochvalu a lze konstatovat, že by měl být Pixel 9 Pro XL vítězem z trojice zmíněných značek Google, Samsung a Apple, přičemž Galaxy S24 Ultra je těsně za ním se schopností se nabít za půl hodiny na necelých 70 %. Skutečné hodnoty nám však prozradí až reálné testy.