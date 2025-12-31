Chytrý prsten Pebble Index 01 vydrží 15 hodin, poté jej můžete poslat na recyklaci

Rok 2025 byl ve znamení chytrých prstenů. Ne snad, že by dříve chytré prsteny neexistovaly, ale v roce 2025 se nás mnoho výrobců snažilo přesvědčit, že zkrátka jeden musíte mít i vy. Pokud jste dosud odolávali, protože vám jeho pořízení nedávalo smysl, možná vás přesvědčí ten od Pebble. Ano, i značka známá díky svým chytrým hodinkám má svůj chytrý prsten, konkrétně s označením Index 01.
Nabíječku nemá, protože ji nepotřebuje
Největší zvláštností chytrého prstenu od Pebble je fakt, že nemá nabíječku – ne, výrobce se nesnažil šetřit na nákladech, prsten zkrátka nabíječku nepotřebuje. Důvod? Baterie uvnitř prstenu je určena na jedno použití. Jakmile doslouží, můžete prsten zaslat zpět do Pebble k recyklaci. Baterie z oxidu stříbrného (silver-oxide batteries) by měla vydržet zhruba 12 až 15 hodin provozu. Zdá se vám to celé jako nesmysl? Ne tak docela...
Vaše myšlenky na ukazováčku
Pebble Index 01 není typický chytrý prsten, ale slouží jako pojistka vaší paměti pro uchování myšlenek. Na jeho těle se nachází tlačítko, které, když stisknete, začne nahrávat váš hlas a poté jej pomocí velkých jazykových modelů převede na text, poznámku či upomínku, a to podle vašich preferencí. Pebble vypočítal, že pokud denně nahrajete 10–20 poznámek o délce zhruba 3 až 6 sekund, vydrží v průměru dva roky. Ano, dva roky bez nutnosti prsten nabíjet. Pokud však máte v plánu namluvit knihu, může se stát, že na konci načítání budete moci prsten poslat zpět k recyklaci, protože baterii kompletně vybijete. A ne, žádná nabíječka opravdu neexistuje. Na konec životnosti baterie Pebble upozorní prostřednictvím aplikace.
Ocel a silikon
Tělo prstenu je z nerezové oceli 316 s tlačítkem z tekuté silikonové gumy (LSR) a je voděodolné do jednoho metru. To znamená, že při mytí rukou si jej sundávat nemusíte, ale do bazénu s ním nechoďte. Prsten bude samozřejmě k dispozici ve více velikostech. Pokud doma máte 3D tiskárnu, můžete si vytisknout CAD návrhy, případně si prostě změříte prst v klenotnictví. Hmotnost prstenu se bude lišit dle velikosti, ovšem počítejte se zhruba 5 gramy a tloušťkou necelé 3 mm.
Uvnitř prstenu se kromě baterie nachází také mikrofon, Bluetooth čip i vlastní paměť, přičemž pro záznam je vždy nutné stisknout tlačítko – nenahrává tedy kontinuálně a není určen ani na nahrávání schůzek. Pokud je telefon v dosahu, nahrávka se automaticky streamuje do aplikace Pebble, kde se převede na text a poté se zpracuje modelem velkého jazyka (LLM) přímo v zařízení, tedy ne v cloudu. Vše funguje i offline. K dispozici bude i volitelný cloudový úložný systém pro zálohování nahrávek. Pebble upozorňuje, že k fungování nebude zapotřebí žádné předplatné a že bude fungovat jak s Androidem, tak i iOS.
Pebble poskytuje na životnost prstenu záruku 30 dnů, poté je to již na vás. Všechny objednávky budou odbavovány z Asie, takže je možné, že k ceně bude nutné připočíst i CLO a DPH. Cena prstenu v předobjednávkách činí 75 dolarů (1 550 Kč), později se zvedne na 99 dolarů (2 050 Kč), plus případné poplatky za CLO a DPH. K dispozici bude od března tohoto roku.