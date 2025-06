Hledáte chytrý přívěsek pro Android, který nestojí mnoho a nabídne vše důležité? Pokud vám jde o co nejlepší poměr cena/výkon, vaše pátrání je u konce. Operátor navazuje na úspěch původního O2 tagu a představuje nový chytrý přívěsek pro Android. V rámci aktuálně probíhající akce navíc může být jeden přívěsek váš již za pár korun.

Po úspěchu původního O2 tagu, jenž byl určen výhradně pro příznivce zařízení značky Apple, neboť operoval v síti Najít (Find My), přichází O2 tag pro Android. Spoléhá na platformu Pátrací centrum (Find Hub) a za přívětivou cenu slibuje mnoho muziky. Povedl se chytrý přívěsek operátora O2 i tentokrát?

Technické parametry O2 tag

Materiál plast Hmotnost 10 g Rozměry 32 × 32 × 8,4 mm Barevná provedení bílá Hlasitost až 78 dB Připojení Bluetooth LE Baterie vyměnitelná (CR2032) Odolnost dle IPX5 Výdrž až 360 dní

Obsah balení: se vším všudy

V balení najdeme, stejně jako u předešlé verze, silikonové poutko s otvorem pro zavěšení na klíčky či kamkoliv jinam, a samozřejmě také samotný přívěsek. Nechybí ani nástroj usnadňující otevření šasi přívěsku či již do přívěsku vložená baterie. Ta je zcela standardně „odpojena“ pomocí plastové pásky, kterou stačí vysunout, čímž se přívěsek probudí k životu a následně je možné jej spárovat.

Líbilo se nám silikonové pouzdro s otvorem

již nainstalovaná baterie

Konstrukce: bílá nadvláda

Nový O2 tag navenek neprošel takřka žádnou změnou oproti původní verzi určené pro Apple. Stále se tak jedná o miniaturní přívěsek plastové konstrukce o rozměrech 32 × 32 × 8,4 mm a hmotnosti 10 gramů, na zadní straně však najdeme zmínku o tom, že se jedná o verzi určenou pro Android. Zachována zůstala také ochrana IPX5, která je vzhledem k ceně naprosto adekvátní, i když dražší Motorola Moto Tag nabídne IP67.

Přívěsek není vybaven žádným ovládacím prvkem, respektive tlačítkem, zato však disponuje integrovaným reproduktorem. Ten je solidně hlasitý, O2 tag tak snadno dohledáte i v prostředí, které není dokonale tiché. Vyměnitelná baterie (CR2032) podle výrobce zvládne zajistit až rok provozu, což je standard u wearables v daném segmentu.

Stejně jako u předešlé varianty, i zde lze chválit praktické silikonové pouzdro, které slouží zároveň jako poutko. Někoho by naopak mohlo zamrzet, že přívěsek je stále nabízen pouze v bílé barvě. Ta je obecně považována za praktickou, neboť je díky ní přívěsek (stejně jako například mnohá sluchátka) snadněji dohledatelný v batohu, kabelce apod. Přesto by mnoho zákazníků nepochybně ocenilo také tmavou (černou) variantu.

Líbilo se nám nízká hmotnost a matná povrchová úprava

hlasitý reproduktor

solidní odolnost dle IPX5

Nelíbilo se nám k dispozici výhradně v bílé barvě

Konektivita a funkce: Android místo Find My

Jak již bylo zmíněno, nový O2 tag funguje v síti zařízení s Androidem, kterým dlouho chyběla adekvátní „pátrací“ platforma. Google na tomto neduhu naštěstí po několika letech konečně zapracoval a lze konstatovat, že nyní má již vyhledávání od Googlu stejné či velmi podobné schopnosti jako „jablečná“ konkurence.

Jakmile aktivujete přívěsek, mělo by na nejbližším smartphonu (s Androidem) automaticky vyskočit okno s nabídkou přívěsek spárovat. Pokud se tak neděje, doporučujeme přívěsek restartovat, což provedete opakovaným vytažením a vsazením baterie do přívěsku (pětkrát za sebou během deseti sekund). Funkce, která se nepojí vyloženě k přívěsku O2 tag, avšak je velmi důležitá, je správné nastavení vyhledávání offline zařízení. V tomto případě se doporučuje zvolit možnost „Se sítí ve všech oblastech“, aby byly vaše šance na případné dohledání ztraceného přívěsku co nejvyšší.

Samotná funkčnost přívěsku je bezproblémová, kompletně zprostředkovávána aplikací od Googlu. Oproti Motorola Moto Tagu tak O2 tag nedisponuje navíc svou vlastní aplikací, nemá však ani UWB a žádné fyzické tlačítko, tudíž by samostatná aplikace byla poměrně zbytečná. Lze konstatovat, že přívěsek v průběhu testování fungoval přesně tak, jak by měl: mohli jsme pomocí něj sledovat polohu předmětů, k nimž byl připojen, prozvánět je, případně sdílet přístup k přívěsku s jinými uživateli. Bezproblémový byl také dosah a dostačující je podle nás i slibovaná roční výdrž, která by měla odpovídat realitě, což soudíme ze zkušeností s předešlým O2 tagem pro Apple.

Líbilo se nám dostačující dosah

dlouhá výdrž na baterii

Zhodnocení

Nový O2 tag pro Android je zkrátka parádní chytrý přívěsek, který může být váš v rámci aktuálně probíhající akce (platné pro zákazníky O2 nebo při pořízení jakéhokoliv telefonů s podporou 5G sítí) již za necelých 170 Kč/ks a při pořízení Pixelu 9a pak dokonce za 33 haléřů, neboť jej O2 přidává k telefonu za pouhou 1 Kč. Na přívěsku je mi sympatické kromě celkového poměru cena/výkon také příslušenství v podobě praktického silikonového pouzdra s poutkem, snadno vyměnitelná baterie, a také dobře fungující platforma Pátrací centrum (Find Hub) od Googlu.

Foto: Martin Fajmon, mobilenet.cz