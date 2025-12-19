Xiaomi extrémně zlevňuje: Hit roku Xiaomi 15T Pro zlevnil na pouhých 12 410 Kč

Špičkový fotomobil pod 10 tisíc
Že bude řada Xiaomi 15T hitem, bylo jasné ještě před uvedením. A realita to jen potvrdila, oba modely se totiž okamžitě vyšvihly mezi nejprodávanější telefony podzimu.
Xiaomi 15T Pro posouvá celou řadu o úroveň výš. Nabízí špičkovou optiku Leica, takže fotky i videa mají vyšší ostrost a detail i při horším světle. Displej nabízí 6,83" AMOLED se 144Hz obnovovací frekvencí a o plynulý chod se stará výkonný čipset. Baterie s kapacitou 5 500 mAh potom vydrží celý den.
Právě teď najdete 15T Pro i 15T v Mobil Pohotovosti ve slevě, kterou můžete navíc zkombinovat s výkupním bonusem ve výši 1 000 Kč. Díky tomu model vyjde na pouhých 11 410 Kč, což je nejnižší cena na trhu.
- Xiaomi 15T Pro jen za 12 410 Kč (běžně 18 990 Kč)
Xiaomi 15T za cenu od pouhých 8 990 Kč potom přináší špičkovou optiku Leica, která se postará o realistické barvy, vysokou světelnost a celkově profesionální vzhled fotek. K tomu se přidává velký 6,83" AMOLED displej a samozřejmostí je také baterie s kapacitou 5 500 mAh.
- Xiaomi 15T jen za 9 990 Kč (běžně 14 990 Kč)
A ti, kteří hledají dárek doslova za hubičku, budou mít radost z dvojice Redmi Note 14 za pouhých 2 490 Kč (běžně 4 290 Kč) a Redmi Note 14 Pro jen za 4 990 Kč (běžně 6 290 Kč).