Chytré prsteny už jsou „out“, teď budou mít všichni chytré náušnice

Je to nezadržitelný postup. Co dříve zvládl telefon se přestěhovalo do hodinek, pak do prstenů a nejnovější hit budou zřejmě náušnice, jako je Lumia 2 (lumiahealth.com). Zatímco jednička byla určena pro klinické testování, její vylepšená verze si to už brzy zamíří mezi běžné zákazníky.
Lumia 2 je modulární zařízení, jehož technologie je ukryta v části za uchem a připevněna k šperku viditelnému zepředu. Je k dispozici v různých provedeních pro propíchnuté uši a jako manžeta pro nepropíchnuté uši. K dispozici je dokonce i univerzální průhledná manžeta pro ty, kteří nechtějí nosit náušnice.
Náušnice jsou vyrobeny z ušlechtilých materiálů včetně titanu a platiny a baterie by měla na jedno nabití vydržet přibližně týden.
Po funkční stránce bude inteligentní náušnice Lumia 2 sledovat průtok krve v uších a poskytovat údaje o spánku, tělesné teplotě, srdeční frekvenci, variabilitě srdeční frekvence a také o menstruačním cyklu. Nechybět budou údaje o počtu kroků a námaze. Specialitou pak má být sledoání proudění krve, ze kterého se dá mnohé vyčíst, jak tým zjistil při studiu dlouhého kovidu a dalších chronických onemocnění.
Něco takového samozřejmě nebude zadarmo. Samotný přístroj se začne prodávat již brzy ve Spojených státech a Kanadě za 249 dolarů, tedy asi 6500 korun po hypotetickém přidání daně. Zájemci ale budou muset platit 10 $ měsíční předplatné, jak tomu u podobné elektroniky bývá.