Pamatuje si ještě na Pebble? Na veletrhu CES oživila řadu Round

Pamatujete si ještě na chytré hodinky Pebble? My věříme, že ano, a to i přesto, že velká sláva této značky už je tak trochu zapomenutá. Aby nebyla zapomenuta úplně, na veletrhu CES 2026 v Las Vegas nám Pebble ukázala nové chytré hodinky Round 2, které navazují na svého předchůdce Time Round z roku 2015. Ano, tedy na 10 let staré hodinky.
Pebble tedy navazuje na kulatý design, se kterým se stal tolik ikonickým. Dotykový displej je typu e-paper s úhlopříčkou 1,3 palce a rozlišením 260 × 260 pixelů, který zabírá prakticky celou čelní plochu – alespoň ve srovnání s Time Round je rozdíl markantní. Pokud nechcete ovládat displej prsty, můžete využít i fyzická tlačítka.
Pokud vás zajímá výdrž, i ta byla prodloužena a měla by dosahovat aktuálního stropu – až dva týdny na jedno nabití, v závislosti na stylu používání. Osobně oceňuji, že se Pebble povedlo vše vměstnat do velmi tenkého těla s tloušťkou zhruba 8,1 milimetru. K dispozici budou dvě velikostní varianty uchycení pásku, 14 a 20 mm.
Pebble sám upozorňuje, že Round 2 nejsou chytré hodinky pro náročné sportovce, kteří si chtějí měřit veškeré sportovní aktivity. Ano, dokážou měřit kroky a spánek, ale chybí pokročilé funkce, jako je třeba měření EKG, superpřesné senzory, GPS a další dovednosti, které dnes považujeme u chytrých hodinek za běžné. Hodinkám však nechybí mikrofon – v tomto případě hned dva mikrofony, skrze které můžete komunikovat s hlasovým asistentem a reagovat na zprávy, tedy alespoň ve spojení se smartphonem se systémem Android – globální podpora iOS však nechybí. Potěší, že uživatelé neztratí přístup ke zhruba 15 000 aplikacím a ciferníkům z oficiálního obchodu.
Pebble Round 2 mají rámeček z nerezové oceli a k dispozici budou ve třech barevných variantách – černé, stříbrné a růžové. Cena je nastavena na 199 dolarů, v přepočtu a po přičtení DPH tedy zhruba 5 tisíc korun. Pokud chcete, můžete si je předobjednat, ovšem k dispozici budou až v polovině tohoto roku.
V této souvislosti se hodí připomenout, že vloni představené hodinky Pebble Time 2 s hranatým pouzdrem dorazí na trh také až tento rok. Pokud jste si Pebble Time 2 předobjednali vloni, budete moci své předobjednávky převést na nové Round 2, stačí navštívit stránky výrobce, kde je speciální formulář.