mobilenet.cz na sociálních sítích

Vánoční slevy drtí ceny hodinek. Galaxy Watch8 teď vyjdou jen na 6 990 Kč

PR článek
Vánoční slevy drtí ceny hodinek. Galaxy Watch8 teď vyjdou jen na 6 990 Kč
Fotografie: Mobil Pohotovost

Blíží se poslední možnost ulovit parádní doplňky za ty nejlepší ceny. V Mobil Pohotovosti teď najdete celou řadu chytrých hodinek od Samsungu extrémně levně, a to i nejnovější model Galaxy Watch Ultra (2025), který spadl na pouhých 13 290 Kč. Díky garanci máte navíc jistotu, že se hodinky doručí do Vánoc, a pokud preferujete osobní návštěvu, i pobočky zůstávají otevřené až do 24. prosince.

Nejlepší vánoční dárky

Chytré hodinky jsou bezesporu nejlepší parťák pro většinu novoročních předsevzetí. Hlídají vaše zdraví, analyzují spánek, pomáhají při hubnutí a dávají vám všeobecný přehled o tom, co se ve vašem těle děje.

Galaxy Watch Ultra (2025) jsou navíc nejodolnější a nejvybavenější hodinky, které Samsung nabízí. Spolehnout se s nimi můžete na maximální výdrž, a ještě přesnější měření vašeho zdraví a spánku, takže se z nich stává perfektní pomocník.

Pro ty, kteří preferují elegantnější vzhled, jsou tu Galaxy Watch8 a Watch8 Classic. Oba modely přinášejí moderní design, detailní sledování zdraví a spánku i plynulý chod. Classic verze navíc přidává mnohými oblíbenou otočnou lunetu pro jednodušší používání.

Za skvělé ceny teď ale nenajdete jen chytré hodinky, ale i další příslušenství od Samsungu. Chytrý prsten Galaxy Ring padl až do 35% slevy a ve stejně atraktivní akci najdete i sluchátka Galaxy Buds. A ať už vyberete kterýkoli model, v Mobil Pohotovosti máte jistotu, že dorazí včas díky garanci dodání do Vánoc. Pokud však preferujete osobní odběr, pobočky zůstávají otevřené až do 24. prosince. Díky tomu vyřešíte dárky i v úplném finiši.

Související články
Nejčtenější články