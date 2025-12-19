Vánoční slevy drtí ceny hodinek. Galaxy Watch8 teď vyjdou jen na 6 990 Kč

Nejlepší vánoční dárky
Chytré hodinky jsou bezesporu nejlepší parťák pro většinu novoročních předsevzetí. Hlídají vaše zdraví, analyzují spánek, pomáhají při hubnutí a dávají vám všeobecný přehled o tom, co se ve vašem těle děje.
Galaxy Watch Ultra (2025) jsou navíc nejodolnější a nejvybavenější hodinky, které Samsung nabízí. Spolehnout se s nimi můžete na maximální výdrž, a ještě přesnější měření vašeho zdraví a spánku, takže se z nich stává perfektní pomocník.
Pro ty, kteří preferují elegantnější vzhled, jsou tu Galaxy Watch8 a Watch8 Classic. Oba modely přinášejí moderní design, detailní sledování zdraví a spánku i plynulý chod. Classic verze navíc přidává mnohými oblíbenou otočnou lunetu pro jednodušší používání.
- Galaxy Watch Ultra (2025) jen za 13 290 Kč (běžně 16 890 Kč)
- Galaxy Watch8 jen za 6 990 Kč (běžně 9 479 Kč)
- Galaxy Watch8 Classic jen za 8 790 Kč (běžně 13 279 Kč)
- Galaxy Watch7 jen za 4 690 Kč (běžně 5 990 Kč)
Za skvělé ceny teď ale nenajdete jen chytré hodinky, ale i další příslušenství od Samsungu. Chytrý prsten Galaxy Ring padl až do 35% slevy a ve stejně atraktivní akci najdete i sluchátka Galaxy Buds. A ať už vyberete kterýkoli model, v Mobil Pohotovosti máte jistotu, že dorazí včas díky garanci dodání do Vánoc. Pokud však preferujete osobní odběr, pobočky zůstávají otevřené až do 24. prosince. Díky tomu vyřešíte dárky i v úplném finiši.