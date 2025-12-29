Konec nudných ciferníků: AI vykouzlí unikátního Bugdroida přímo na vaše hodinky

Operační systém Android nás provází již dlouhou řadu let a na rozdíl od konkurenčního iOS, který sází spíše na strohou eleganci, co se loga týče, si jej mnozí z nás automaticky spojují s částečně personifikovaným maskotem v podobě legendárního Bugdroida. Pro miliony fanoušků jde o neodmyslitelnou a roztomilou postavičku, kterou lze například v rámci barcelonského veletrhu MWC potkat na každém kroku. Návštěvníci ji tam hrdě nosí jako sběratelské brože na hrudi, k čemuž nepochybně přispívá i každoročně skvěle zpracovaný stánek Googlu a populární soutěže o zajímavé ceny. Nyní se však Google rozhodl, že tohoto digitálního parťáka posune o úroveň dál a oficiálně jej uvede také na displeje našich chytrých hodinek.
Tato novinka přímo navazuje na nedávno znovuuvedenou aplikaci Androidify, která prošla v uplynulých měsících zásadní modernizací a slouží k hravé personalizaci Bugdroida, kdy za pomoci pokročilé umělé inteligence v čele s modely Gemini a Imagen dokáže vytvořit unikátního androidího bota přesně vám na míru. Stačí zadat pár parametrů a během okamžiku máte maskota, který odráží vaši osobnost, záliby nebo aktuální náladu.
Podle oficiálních informací z portálu googleblog.com si vývojáři položili logickou otázku: Proč tuto oblíbenou možnost nepřinést také na zápěstí uživatelů? Zejména v situaci, kdy Google disponuje vlastními a velmi povedenými Pixel Watch, se tento krok přímo nabízel. Dobrou zprávou však je, že novinka není omezena pouze na hardware od Googlu, ale je plně přístupná pro všechny chytré hodinky běžící na platformě Wear OS.
Androidify roboti představují vysoce personalizovanou podobu digitálního maskota vytvořenou na základě individuálních požadavků. Podle tvůrců se ciferník chytrých hodinek doslova nabízí k tomu, aby se jimi uživatelé náležitě pochlubili právě na tomto viditelném místě. Celý proces je přitom maximálně intuitivní a aplikace Androidify nově umožňuje vytvořené boty odeslat přímo do spárovaných hodinek, kde se během pár sekund automaticky nastaví jako aktivní ciferník. Google však nezapomněl ani na komunitu vývojářů a technických nadšenců. Pro tyto „techničtější“ typy je na stránkách Androidu k dispozici kompletní a detailní dokumentace popisující celý proces vzniku vizuálu a odeslání do ciferníku.